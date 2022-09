大谷翔平 最新情報(最新ニュース)



ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は11日(日本時間12日)、敵地で行われたヒューストン・アストロズ戦に「2番・指名打者(DH)」でスタメン出場。先制の第34号2ラン本塁打を放った。この活躍に米放送局『バリー・スポーツ・ウエスト」でリポーターを務めるパトリック・オニール氏が反応している。







大谷は初回、無死三塁のチャンスで第1打席を迎え、アストロズ先発ルイス・ガルシア投手と対戦。カウント1ボール2ストライクからの4球目、低めの78.4マイル(約126キロ)カーブを上手くとらえた。打球は右中間スタンドに飛び込む先制の第34号2ランホームラン。3試合ぶりの一発は、右手一本で運ぶ技あり段となった。



この日の大谷は、4打数2安打2打点1四球(右中本②、中2、右飛、四球、遊ゴロ)の成績。打率.266、OPS.894(出塁率.355+長打率.539)となっている。



オニール氏は自身のTwitterで「アストロズ戦で昨夜12勝目を挙げ、今日は先制2ラン本塁打を放った。大谷翔平以上にチームにとって価値のある選手はいない」と綴った。







エンゼルスは、投手陣が崩れ4-12で敗戦。アストロズとの3連戦は1勝2敗に終わった。









【動画】大谷翔平、右手一本での第34号ホームラン!

エンゼルスの公式Twitterより









Shohei gets the Angels on the board 🤠

— Los Angeles Angels (@Angels)