ヒコロヒー「“いろんなヒコロヒー”を楽しんで」ラジオドラマ「安部礼司」のオリジナルコンテンツで1人4役に挑戦！

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55)では、番組連動企画のオリジナルドラマコンテンツ「そのとき、安部礼司」をSpotify「Music+Talk」と、AuDee(オーディー)で配信中です。9月11日(日)18時から配信される最新エピソード(全4回)には、お笑い芸人・ヒコロヒーさんが出演しています。この記事では、9月11日(日)放送のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」の番組エンディングに届いたヒコロヒーさんのメッセージを紹介します。ごくごく平均的な会社員「安部礼司」が主人公のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神保町のとある会社を舞台に、会社員の悲哀や奮闘のコメディを毎週日曜の黄昏時の夕方5時に、TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットでお届けしています。現在、番組放送後の毎週日曜18時からは、番組連動のオリジナルドラマコンテンツ「そのとき、安部礼司」を、オーディオストリーミング・プラットフォーム「Spotify」で楽しめる、音楽とトークを織り交ぜたコンテンツ「Music+Talk」と、音声プラットフォーム「AuDee(オーディー)」で配信中です。9月11日(日)から配信される全4話のラジオドラマに、ヒコロヒーさんが出演します。毎回、ヒコロヒーさんが人事部長や中学時代の恩師、蕎麦屋さんの店員、ネコを演じ、声の演技を披露します。どうも、国民的地元のツレ・ヒコロヒーです。今回、1人で4役を演じさせていただきました。“ネコ”も入れたら5役かもしれません。いろんなヒコロヒーをぜひ楽しんでください。▶▶9月11日(日)配信のエピソードはコチラ<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/