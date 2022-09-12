武内直子原作による「ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』」のイベント「『美少女戦士セーラームーン』30周年記念 Musical Festival -Chronicle-」の日替わりゲストが発表された。

11月17日から20日まで東京・品川プリンスホテル ステラボールで開催される「『美少女戦士セーラームーン』30周年記念 Musical Festival -Chronicle-」は、2013年より上演されてきた「ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』」シリーズの楽曲が楽しめるイベント。セーラームーン／スーパーセーラームーン／月野うさぎ役の田中梨瑚ら「かぐや姫の恋人」の出演キャストらが出演する。

日替わりゲストには、小坂明子、ANZA、赤嶺寿乃、岩名美紗子、栗山絵美、宮澤明子、大久保聡美、汐月しゅうといった「ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』」に縁のあるスタッフ・キャスト陣などが名を連ねた。チケットの先行販売は本日9月12日より「美少女戦士セーラームーン」オフィシャルファンクラブ「Pretty Guardians」のPrism stars会員・Crystal stars会員を対象にスタート。また10月16日10時より一般発売される。

「『美少女戦士セーラームーン』30周年記念 Musical Festival -Chronicle-」

日程：2022年11月17日（木）～11月20日（日）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール

スタッフ

原作：武内直子（講談社刊）

構成・演出：三浦香

音楽：坂部剛

キャスト

セーラームーン／スーパーセーラームーン／月野うさぎ：田中梨瑚

セーラーマーキュリー／水野亜美：前川歌音

セーラーマーズ／火野レイ：小林れい

セーラージュピター／木野まこと：松村キサラ

セーラーヴィーナス／愛野美奈子：牧野真鈴

セーラーウラヌス／天王はるか：寺田真珠

セーラーネプチューン／海王みちる：木下綾菜

セーラープルート／冥王せつな：南千紗登

セーラーサターン／土萠ほたる：井手柚花

セーラーちびムーン／ちびうさ：新津ちせ

ルナ（人間の姿）：MARISA

ルナ：櫻井佑音

アンサンブル：小泉もえこ、匂坂あゆ美、長澤綾乃、平野裕理

プリンセス・スノー・カグヤ：岡村さやか

タキシード仮面／地場衛：立道梨緒奈

日替わりゲスト

11月17日（木）13時30分：小坂明子、ANZA

11月17日（木）18時30分：小坂明子、ANZA、赤嶺寿乃、岩名美紗子、栗山絵美、宮澤明子

11月18日（金）13時30分：河西智美、ココナ、長谷川唯、尾花貴絵、星波

11月18日（金）18時30分：汐月しゅう、藤岡沙也香

11月19日（土）12時：鮫島れおな、林祐衣、二宮響子、伊田麻友香、中西裕胡

11月19日（土）17時：竹内夢、小林かれん、楓、長谷川里桃

11月20日（日）12時：大久保聡美、小山百代

11月20日（日）17時：大久保聡美、春川芽生、松田彩希

(c)武内直子・PNP/ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」製作委員会 2022