ブンデスリーガ第6節の2試合が11日に各地で行われた。

前節首位に浮上したMF堂安律が所属するフライブルクはホームでDF板倉滉の所属するボルシアMGと対戦。しかし、両GKの活躍もあり、両者得点を奪うことはできず、スコアレスドローに終わった。なお、先発出場した堂安は81分までプレー。一方、板倉は前節退場処分となったため、欠場となり、日本人対決は実現しなかった。

MF原口元気が所属するウニオン・ベルリンはアウェイでケルンと対戦。原口がベンチ外となった試合は3分にシェラルド・ベッカーのクロスがオウンゴールを誘い先制すると、このままリードを守り切り、1-0で試合終了。2試合ぶりの勝利を収めたウニオン・ベルリンは首位に浮上した。

なお、ウニオン・ベルリンがブンデスリーガで首位に立つのはクラブ史上初。また、同リーグ史上34クラブ目に首位に立ったクラブにもなった。

ブンデスリーガ第6節の結果は以下の通り。次節は16日から18日にかけて開催される。

■ブンデスリーガ第6節

▼9日開催

ブレーメン 0-1 アウクスブルク

▼10日開催

バイエルン 2-2 シュトゥットガルト

ライプツィヒ 3-0 ドルトムント

ホッフェンハイム 4-1 マインツ

フランクフルト 0-1 ヴォルフスブルク

ヘルタ・ベルリン 2-2 レヴァークーゼン

シャルケ 3-1 ボーフム

▼11日開催

ケルン 0-1 ウニオン・ベルリン

フライブルク 0-0 ボルシアMG

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 ウニオン・ベルリン(14/+9)

2位 フライブルク(13/+5)

3位 バイエルン(12/+14)

4位 ホッフェンハイム(12/+5)

5位 ドルトムント(12/+1)

6位 マインツ(10/-3)

7位 ケルン(9/+3)

8位 ボルシアMG(9/+2)

9位 ブレーメン(8/+1)

10位 ライプツィヒ(8/0)

11位 フランクフルト(8/-1)

12位 シャルケ(6/-5)

13位 アウクスブルク(6/-6)

14位 シュトゥットガルト(5/-1)

15位 ヘルタ・ベルリン(5/-2)

16位 ヴォルフスブルク(5/-5)

17位 レヴァークーゼン(4/-3)

18位 ボーフム(0/-14)

■第7節対戦カード

▼16日開催

マインツ vs ヘルタ・ベルリン

▼17日開催

ドルトムント vs シャルケ

レヴァークーゼン vs ブレーメン

アウクスブルク vs バイエルン

シュトゥットガルト vs フランクフルト

ボルシアMG vs ライプツィヒ

▼18日開催

ウニオン・ベルリン vs ヴォルフスブルク

ボーフム vs ケルン

ホッフェンハイム vs フライブルク