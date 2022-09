10月9日に岡山・中世夢が原で音楽フェス「STARS ON 22」が開催される。

「STARS ON 22」は、「出演していただくアーティストの方々の素晴らしい音楽とともに、『美星町・中世夢が原』という最高のロケーションの中で、満天の星の下、夜空を見上げることを忘れていた多くの人々に、 何かを感じとってもらいたい」というコンセプトを掲げる秋フェス。ライブアクトとして向井秀徳アコースティック&エレクトリック、七尾旅人、思い出野郎Aチーム、水曜日のカンパネラ、toe、Yogee New Waves、YOUR SONG IS GOOD、DJとしてDISCO MAKAPU'Uがラインナップされている。

入場チケットはローソンチケットにて販売中。

STARS ON 22

2022年10月9日(日)岡山県 中世夢が原

OPEN 10:30 / START 11:30

<出演者>

向井秀徳アコースティック&エレクトリック / 七尾旅人 / 思い出野郎Aチーム / 水曜日のカンパネラ / toe / Yogee New Waves / YOUR SONG IS GOOD

DJ:DISCO MAKAPU'U