石崎ひゅーい、10周年を記念したライブツアーにあいみょんがゲスト出演

石崎ひゅーいが2022年10月13日（木）に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で開催するツアー『、＆』のファイナル公演に、あいみょんがゲスト出演することが発表された。
『、＆』は、石崎のメジャーデビュー10周年を記念して開催される東名阪ライブツアー。すでに、10月5日（水）の名古屋・ダイアモンドホール公演にクリープハイプの尾崎世界観が、10月6日（木）の大阪・BIGCAT公演に崎山蒼志がゲスト出演することが発表されており、今回のあいみょんの出演発表で全公演のゲストが明らかとなった形となる。
関連記事：石崎ひゅーい、菅田将暉と初のオリジナルコラボ曲配信リリース
同ツアーは、10月5日（水）名古屋・ダイアモンドホール公演にクリープハイプの尾崎世界観、10月6日（木）大阪・BIGCAT公演に崎山蒼志がゲスト出演することが明かされている。
なお、9月10日（土）からチケット最終先行受付（抽選）がスタートとなった。
＜ライブ情報＞
『、&』
2022年10月5日（水）名古屋・ダイアモンドホール
料金：スタンディング 6500円（税込）
SPECIAL GUEST：尾崎世界観
2022年10月6日（木）大阪・BIGCAT
料金：スタンディング 6500円（税込）
SPECIAL GUEST : 崎山蒼志
2022年10月13日（木）東京・Zepp Haneda （TOKYO）
料金： 1Fスタンディング 6500円（税込）
SPECIAL GUEST : あいみょん
チケット最終先行受付（抽選）
ローソンチケット
プレリクエスト2次抽選先行
https://l-tike.com/ishizakihuwie
（ローソンWEB会員（無料）登録あり）
エントリー期間：9月10日（土）12:00～9月12日（月）23:59
当落発表：9月15日（木）15:00〜
イープラス
プレオーダー先行
https://eplus.jp/ishizakihuwie/
エントリー期間：9月10日（土）12:00～9月12日（月）23:59
当落発表・入金期間：9月14日（水）10:00～9月15日（木）21:00
チケットぴあ
プレリザーブ受付
https://w.pia.jp/t/ishizakihuwie-10th/
エントリー期間：9月10日（土）12:00～9月12日（月）23:59
当落発表：9月14日（水）18:00頃
一般販売
9月17日（土）10:00～各プレイガイド
石崎ひゅーいHP＆SNS
HP：http://www.ishizakihuwie.com/
YouTube：http://www.youtube.com/ishizakihuwieSMEJ
Twitter：https://twitter.com/huwie0307
Instagram：https://www.instagram.com/huwie_ishizaki
Facebook：http://www.facebook.com/ishizakihuwie
LINE公式：https://lin.ee/wytBP7g