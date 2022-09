創造性は無限大！“作りたい形” を生み出せる「ルービックパズル」

形づくりは無限大! 創造性あふれるルービックパズルが2個セットで新登場する。「こんなものを作ってみたい」を自分の手で生み出せる、創造性を育むパズルで頭の体操や知育をどうぞ。

「ルービックスネークコネクター」は直角二等辺三角形型のピースが24個つながったパズル。各ピースの向きを変えていくと、犬やお花などのモチーフを作ることができる。

また、本アイテムは2個セットとなっており、1個でも形づくりを楽しむこともできるが、2個つなげればさらに大きな作品を創り出すことができる。

想像力と創造力を駆使して、あなただけのオリジナルな形を自由に生み出す楽しみが存分に味わえるだろう。

初心者さんも、楽しい形が作れる「スタイルフォームガイド」も付属されているので安心して楽しめるのもうれしい。ガイドのフォームで扱いに慣れ、徐々にステップアップして形作りを広げていくといいだろう。

創造次第でさまざまなフォルムが作れるため、小さなお子さまにもお楽しみいただける「ルービックパズル」、どんなものを作りたい?

