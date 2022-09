ヌンチャクが12月に地元である千葉・柏市で15年ぶりの主催ライブを2日間開催する。

ヌンチャクは1993年に結成され、98年に解散したハードコアバンド。2007年に再結成公演を実施するも、その後はライブを行ってこなかった。15年ぶりの主催ライブは「窒息NIGHT」と題し、12月3日にヌンチャクが当時リハーサルに使用していたスタジオ・SOUND STUDIO M柏店、4日にバンドがホームとしてライブを行っていたライブハウス・柏ALIVEで開催。初日にはDEEPSLAUTER、The Coastguards、BLINDSIDE、ONLY THE LAST SONGの4組がゲスト出演し、2日目にはヌンチャクとBRAHMANのツーマンライブとして行われる。

チケットは10月1日12:00より、各店舗のオフィシャルサイトやSNSで抽選受付が実施される。

ヌンチャク presents 「窒息NIGHT」

2022年12月3日(土)千葉県 SOUND STUDIO M柏店

<出演者>

ヌンチャク / DEEPSLAUTER / The Coastguards / BLINDSIDE / ONLY THE LAST SONG



2022年12月4日(日)千葉県 柏ALIVE

<出演者>

ヌンチャク / BRAHMAN

※記事初出時、見出しおよび本文に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。