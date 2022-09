後藤真希の写真集『ramus』ロングラン大ヒット、電子版は講談社歴代1位の大記録に

後藤真希が昨年11月に発売した写真集『ramus』(講談社)の電子版が講談社歴代1位を記録した。

2021年11月に発売され、大きな話題をさらった後藤真希写真集『ramus』。「透明感がハンパない」「ゴマキボディ、すごい」「36歳になってもこのエイジレスな輝きとはびっくり!」と反響を呼び、またたく間に「重版5刷」に。老若男女問わず広く愛され、現在も飛躍を続けている。

写真集『ramus』は、電子版も絶好調。驚異的な勢いでダウンロード数を伸ばし、講談社歴代1位となる大記録に至った(講談社調べ)。紙版と電子版を同時発売した写真集としては、きわめて異例ともいえる形で数字を伸ばし続ける“超ヒット写真集“となり、講談社電子写真集における「センター」として輝きを放つ一冊となっている。

今回、歴代1位という大記録を記念し、写真集の「未公開カット」が特別に公開された。9月23日に37歳の誕生日を迎える後藤真希。さらにパワーアップした歌声にも注目が集まるこの秋には、 9月10日から大阪・愛知・東京にて初のカバーライブ「後藤真希LIVE TOUR 2022『歌ってみた~Songs of You and Me!~』も開催される。

バースデー当日の公演となる恵比寿ガーデンホールのライブでは、誕生日記念に会場限定ポストカード特典付きの後藤真希写真集『ramus』(紙版)を発売することも決定。超スペシャルな未公開カットを1枚、ポストカードとして用意される。(※写真集本体は現在販売中の『ramus』通常版と同じものとなっている。)

本格的な写真集ならではのぬくもり感溢れる質感を、しっかりとしたサイズで楽しめる紙版『ramus』、そして電子版特典カットもプラスされ手軽さも魅力の電子版『ramus』。引き続き大きな話題を呼び続けている後藤真希写真集『ramus』の勢いが止まらない。

▽講談社販売担当者コメント

後藤真希さんの圧倒的な存在感は、モーニング娘。時代から、ソロアーティストとして表現を続ける今までずっと変わることのないスペシャルなもの。国民的ともいえるそのスター性はもちろん、透明感あふれる輝きや、ボディの美しさは男性のみならず、女性の憧れや共感を呼び、広い層のみなさんのもとに届くかたちとなりました。特に電子写真集は、後藤さんのデビュー当時、まだ幼かった世代の皆さんがあらためてその魅力に触れた結果も大きく反映される結果になったのではないでしょうか。引き続き「紙版」「電子版」ともにご注目くださいますと幸いです。

