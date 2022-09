sumikaニューアルバムにスピッツ田村明浩、フレンズ三浦太郎、XIIX須藤優らが参加

2022年9月21日(水)にリリースされるsumikaの4thアルバム『For.』の参加ゲストミュージシャンが一挙公開された。

昨年11月にはツアーファイナルのさいたまスーパーアリーナ公演を完売させ、今年5月17日に10周年を迎えたsumika。節目となる今年発売される本作には、George(MOP of HEAD)、須藤優(XIIX)、田村明浩(スピッツ)、TeddyLoid、三浦太郎(フレンズ)他、多数のミュージシャンがゲストとして参加。この発表と合わせて、4thアルバムの店舗別購入特典の詳細も明らかになった。

さらに『For.』発売記念のパネル展が、9月20日(火)から9月26日(月)まで対象店舗にて実施されることも決定した。

<リリース情報>

sumika

『For.』

発売日:2022年9月21日(水)

sumika『For.』特設サイト: https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/sumika/for/

ゲストミュージシャン

Trumpet:赤塚謙一

Bass:井嶋啓介

Chorus:泉本弘美

Chorus & Percussion:岩村乃菜

Trumpet:小澤篤士

Percussion:桑迫陽一

Flute & Sax:後関好宏

Trombone:ジェントル久保田:

Arrangement & Programming:George(MOP of HEAD)

Bass:須藤優(XIIX)

Trombone:滝本尚史

Bass Guitar:田村明浩(スピッツ)

Strings:CHICA Strings(1st Violin:CHICA、2nd Violin:吉田翔平、Viola:細川亜維子、Cello:篠崎由紀)

Arrangement, Instruments & Programming:TeddyLoid

Bass:鳥越啓介

Bass:二家本亮介

Arrangement:ハヤシベトモノリ

Tap Dance:HideboH

Gospel Chorus:PLUS Unison.(るーか、おかのやともか、りょーた、石橋かのん、もやもやcloudもっくん、もやもやcloudやや)

Gospel Chorus Support:まーびろ(PLUS Unison.)

Bass:真船勝博

Chorus & Percussion:三浦太郎(フレンズ)

Strings:美央ストリングス(1st Violin:美央、伊能修、黒木薫、入江茜、2nd Violin:杉野裕、村井俊朗、下川美帆、小寺里奈、Viola:舘泉礼一、二木美里、Cello:笠原あやの、村中俊之)

Arrangement & Programming:宮田レフティリョウ

Arrangement & Programming:向笠高章(Show-oN)

Horn Arrangement & Trumpet:村上基

Bass:山口寛雄

※名前50音順

=収録曲=

(全形態共通)

1. New World

2. Glitter

3. 何者

4. フレア

5. Simple

6. リタルダンド

7. Babel

8. 透明

9. 言葉と心

10. Jasmine

11. Porter

12. チョコレイト

13. Shake & Shake

14. Lost Found.

【初回生産限定盤A】

(CD+BD+秘密本収録)

品番:SRCL-12250~2

価格:7150円(税込)

=BD収録内容=

sumika Film #11

~ Special Live「Little Crown 2022」 ~

1. 10時の方角

2. 絶叫セレナーデ

3. Shake & Shake

4. イコール

5. Traveling

6. グライダースライダー

7. Babel

8. 春夏秋冬

9. Glitter

10. センス・オブ・ワンダー

【初回生産限定盤B】

(CD+BD)

品番:SRCL-12253~4

価格:6150円(税込)

=BD収録内容=

sumika Film #12

sumika FANCLUB LIVE TOUR 2022『縁会』2022.5.17 at Zepp Haneda(TOKYO)

1. 茜色の群青

2. MY NAME IS

3. イナヅマ

4. ソーダ

5. enn

6. ふっかつのじゅもん

7. ライラ

8. ファンファーレ

9. Shake & Shake

10. 彗星

11. ほこり

12. 10時の方角

13. 透明

【通常盤】

(CD Only)

品番:SRCL-12255

価格:3300円(税込)

<ライブ情報>

sumika presents「TOOY」#1

2022年9月12日(月)チームスマイル・豊洲PIT

sumika presents「TOOY」#2

2022年9月13日(火)チームスマイル・豊洲PIT

sumika Live Tour 2022-2023「Ten to Ten」

2022年9月23日(金)(埼玉)サンシティ越谷市民ホール 大ホール

2022年10月1日(土)(宮城)仙台サンプラザホール

2022年10月2日(日)(宮城)仙台サンプラザホール

2022年10月8日(土)(広島)広島文化学園HBGホール

2022年10月10日(月)(奈良)なら100年会館 大ホール

2022年10月15日(土)(山梨)YCC県民文化ホール

2022年10月16日(日)(岐阜)長良川国際会議場 メインホール

2022年10月22日(土)(福島)いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール

2022年10月23日(日)(茨城)ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

2022年10月29日(土)(沖縄)沖縄コンベンションセンター 劇場

2022年11月3日(木)(石川)金沢歌劇座 大ホール

2022年11月6日(日)(島根)島根県民会館 大ホール

2022年11月11日(金)(富山)オーバード・ホール

2022年11月19日(土)(福岡)福岡サンパレスホテル&ホール

2022年11月20日(日)(福岡)福岡サンパレスホテル&ホール

2022年11月23日(水)(愛媛)松山市民会館 大ホール

2022年11月26日(土)(栃木)栃木県総合文化センター メインホール

2022年12月4日(日)(山形)やまぎん県民ホール 大ホール

2022年12月9日(金)(東京)J:COMホール八王子

2022年12月10日(土)(東京)J:COMホール八王子

2022年12月16日(金)(北海道)札幌文化芸術劇場 hitaru

2022年12月17日(土)(北海道)札幌文化芸術劇場 hitaru

2023年1月14日(土)(大阪)大阪城ホール

2023年1月15日(日)(大阪)大阪城ホール

2023年2月18日(土)(愛知)日本ガイシホール

2023年2月19日(日)(愛知)日本ガイシホール

sumika OFFICIAL WEB SITE:http://www.sumika-official.com/home/

10周年記念特設サイト:http://sumika.info/tentoten10thanniv/

<イベント情報>

sumika『For.』パネル展

2022年9月20日(火)〜 9月26日(月)

対象店舗:

北海道 HMV札幌ステラプレイス店

埼玉県 タワーレコードイオンレイクタウン店

東京都 SHIBUYA TSUTAYA

東京都 タワーレコード 渋谷店

東京都 タワーレコード 八王子店

神奈川県 タワーレコード グランツリー武蔵小杉店

神奈川県 タワーレコード 川崎店

神奈川県 HMV ラゾーナ川崎店

神奈川県 新星堂横浜ジョイナス店

静岡県 イケヤプレ葉ウォーク浜北店

愛知県 タワーレコード 名古屋近鉄パッセ店

愛知県 HMV イオンモール岡崎店

大阪府 タワーレコード 梅田NU茶屋町店

福岡県 タワーレコード 福岡パルコ店

熊本県 新星堂 ゆめタウン光の森店