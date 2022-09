セリエA第6節の3試合が10日に開催された。

ミランはアウェイでサンプドリアと対戦。6分にラファエル・レオンの持ち運びから最後はジュニオール・メシアスが左足でネットを揺らし、先制に成功した。しかし、47分にレオンが2枚目のイエローカードを提示され退場となると、57分にフィリップ・ジュリチッチに同点弾を許す。それでも、67分にオリヴィエ・ジルーがPKを決めて勝ち越すと、このままリードを守り切り、2-1で勝利を収めた。

スペツィアをホームに迎えたナポリはスコアレスのまま終盤へ。89分にイルビング・ロサノのクロスを最後はジャコモ・ラスパドーリが流し込み、1-0で試合終了。ナポリは2連勝を飾った。

インテルはホームでトリノと対戦。守護神サミール・ハンダノヴィッチが好守を連発し、スコアレスのまま迎えた89分にニコロ・バレッラの浮き球パスをマルセロ・ブロゾヴィッチがワンタッチで合わせ、決勝点をマーク。インテルが1-0で勝利を収めた。

セリエA第6節の結果は以下の通り。

■セリエA第6節

▼10日開催

ナポリ 1-0 スペツィア

インテル 1-0 トリノ

サンプドリア 1-2 ミラン

▼11日開催

アタランタ vs クレモネーゼ

ボローニャ vs フィオレンティーナ

レッチェ vs モンツァ

サッスオーロ vs ウディネーゼ

ラツィオ vs ヴェローナ

ユヴェントス vs サレルニターナ

▼12日開催

エンポリ vs ローマ