ラ・リーガ第5節の4試合が10日に各地で開催された。

バルセロナはアウェイでカディスと対戦。前半をスコアレスで折り返したものの、55分にフレンキー・デ・ヨングのゴールで先制すると、65分には途中出場のロベルト・レヴァンドフスキがこぼれ球を押し込み、追加点をマーク。なお、レヴァンドフスキはこれでリーグ戦4試合連発となる今季6ゴール目となった。

その後、試合はスタンドに急病人が出たことで一時中断され、選手たちは一時ロッカールームへと下がる事態となったが、約1時間の中断を経て81分から試合は再開。86分にアンス・ファティが、後半アディショナルタイムにはウスマン・デンベレが追加点を挙げ、4-0で試合終了。勝利したバルセロナはリーグ戦4連勝を飾った。

アトレティコ・マドリードはホームでセルタと対戦。9分にアンヘル・コレアが先制点を挙げると、50分にはロドリゴ・デ・パウル、66分にはヤニック・カラスコのゴールでリードを広げる。71分にはガブリ・ベイガに1点を返されたものの、82分にはマテウス・クーニャのシュートがオウンゴールを誘発し、4-1で快勝。アトレティコは2試合ぶりの白星でホームでは今季リーグ戦初勝利となった。

エスパニョールと対戦したセビージャはエリク・ラメラのゴールで先制すると、ホセ・アンヘル・カルモナの2ゴールなどで前半に3点をリードすると、その後2点を返されたものの、3-2で逃げ切り、セビージャが今季初白星を飾った。そのほか、ラージョ・バジェカーノはバレンシアを2-1で下し、3試合ぶりの勝利を収めている。

10日に行われたラ・リーガ第5節の4試合は以下の通り。

■ラ・リーガ第5節

▼9日開催

ジローナ 2-1 バジャドリード

▼10日開催

ラージョ・バジェカーノ 2-1 バレンシア

エスパニョール 2-3 セビージャ

カディス 0-4 バルセロナ

アトレティコ・マドリード 4-1 セルタ

▼11日開催

レアル・マドリード vs マジョルカ

エルチェ vs アスレティック・ビルバオ

ヘタフェ vs レアル・ソシエダ

ベティス vs ビジャレアル

▼12日開催

アルメリア vs オサスナ