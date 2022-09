明治安田生命J2リーグ第35節が10日に行われた。

アルビレックス新潟はホームでFC琉球と対戦。高木善朗の2ゴールで点差を広げると、85分にアレクサンドレ・ゲデスが待望の加入後初得点でトドメを刺し、3-0の勝利を収めた。

横浜FCは栃木SCとスコアレスドローに終わり、2試合連続ドロー。新潟と横浜FCは勝ち点「68」で並び、得失点差で優位に立つ新潟が首位に浮上した。

3位ファジアーノ岡山はホームでモンテディオ山形と対戦。2-1の逆転勝利で今季初の4連勝となり、自動昇格圏内との勝ち点差「5」を維持した。

FC町田ゼルビアはレノファ山口FCにシーズンダブルを許して3連敗。大分トリニータvsベガルタ仙台は前者に軍配が上がり、大分は3連勝、仙台は5連敗で勝ち点「55」で並んだ。ロアッソ熊本はV・ファーレン長崎との九州ダービーを3-1で制して3連勝となり、仙台をかわして4位に浮上した。

徳島ヴォルティスはブラウブリッツ秋田とスコアレスドローで今季21分目。ジェフユナイテッド千葉はツエーゲン金沢を下して昇格プレーオフ出場への望みをつないだ。

大宮アルディージャはヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦。序盤に富山貴光が2点を挙げてリードを広げると、終盤に袴田裕太郎がダメ押しの3点目を挙げ、3-0の勝利で3試合ぶり白星となった。

いわてグルージャ盛岡は試合終盤に宮市剛が先制点を挙げ、水戸ホーリーホックを撃破。連敗を「5」で止めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼9月10日(土)

いわてグルージャ盛岡 1-0 水戸ホーリーホック

ジェフユナイテッド千葉 1-0 ツエーゲン金沢

東京ヴェルディ 1-1 ザスパクサツ群馬

FC町田ゼルビア 0-1 レノファ山口FC

横浜FC 0-0 栃木SC

ヴァンフォーレ甲府 0-3 大宮アルディージャ

アルビレックス新潟 3-0 FC琉球

ブラウブリッツ秋田 0-0 徳島ヴォルティス

ファジアーノ岡山 2-1 モンテディオ山形

V・ファーレン長崎 1-3 ロアッソ熊本

大分トリニータ 1-0 ベガルタ仙台

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 新潟(68/+31)

2位 横浜FC(68/+16)

3位 岡山(63/+18)

4位 熊本(57/+7)

5位 仙台(55/+14)

6位 大分(55/+10)

7位 長崎(51/+4)※1試合未消化

8位 山形(49/+13)※1試合未消化

9位 町田(49/+6)

10位 千葉(49/+3)

11位 徳島(48/+11)

12位 水戸(46/+4)※1試合未消化

13位 東京V(42/0)※1試合未消化

14位 甲府(42/-5)

15位 栃木(40/-6)※1試合未消化

16位 秋田(40/-14)

17位 金沢(40/-17)

18位 山口(39/-7)

19位 大宮(34/-15)※1試合未消化

20位 岩手(33/-33)

21位 群馬(32/-17)

22位 琉球(29/-23)

◆■次節の対戦カード

▼9月14日(水)

18:00 岩手 vs 千葉

19:00 山形 vs 横浜FC

19:00 水戸 vs 長崎

19:00 栃木 vs 仙台

19:00 群馬 vs 琉球

19:00 大宮 vs 大分

19:00 東京V vs 秋田

19:00 山口 vs 金沢

19:00 徳島 vs 岡山

19:00 熊本 vs 町田

19:30 甲府 vs 新潟