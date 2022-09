ONE OK ROCK・Taka「他人を否定してしまう」10代の相談に回答

ONE OK ROCKのTakaさんが、9月8日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。『君の悩みを聞かせてほしい』をテーマに、パーソナリティのこもり校長、ぺえ教頭とともに、10代リスナーの相談に回答しました。【私は心の中で他人のことを否定したり、馬鹿にしたりしてしまいます。自分でもそうしてしまう自分が嫌いだし、直したいと思っているので声には出しません。ですが、咄嗟に心の中に悪い言葉が思い浮かんでしまうのです。きっと心のどこかでは、自分が他人より優れていたいと感じているのだと思います。どうすれば、他人との優劣を気にしないで、人を簡単に下に見ようとせずに生きられるようになるでしょうか?】(15歳)こもり校長:ちょっと人を下に見てしまうんだね。そういうのってあります?Taka:どうでしょうね……“否定”というのは、口から出て初めて否定だからね。自分のなかで思っている間は、否定ではないんだよね。こもり校長:あ~……!Taka:だから、自分がそう思っているということに自覚があれば、それと真逆の行動をしたら問題ないわけで。頭で思ったことを何も通さずに口から吐き出す人間もいれば、しっかりかみ砕いてかみ砕きすぎて、自分の意図とは違う方向に言葉を発してしまう人もいて。もちろんその間もいるんだけど。こもり校長:うんうん。Taka:おそらくだけど、この人の場合はそれを自分で解釈できているんだと思うんだよね。だから、誰かのことを否定するのはよくないと思っている気持ちは大事にしつつ、ちゃんとそれを自分のなかで成就させるためにも、真逆の行動をとっていけば、おそらくそういった感情もなくなるんじゃないかな。ぺえ教頭:あ~……。Taka:あとは、徹底的に経験不足だと思うんだよね。いろんなことを経験すると、人は優しくなれますから。そういうつらい思いを……できるだけさせないように若い人に舵切りをさせようとするんだけど、そうではなくて。実はちゃんと失敗して気づいて、人に優しくなるという……若いうちにしかできない大切な失敗もあると思うから。こもり校長:うんうん。Taka:そういう行動にさえ気をつけていれば、いいんじゃないかなと思います。こもり校長:『思っている間は、否定ではない』というのが、「たしかに!」と思っちゃった。考えずに言っちゃうパターンとか、かみ砕かずに言っちゃって相手に届かないパターンもあるし。Taka:それも含めて人間なんですけど、大事なことはいつも必ず1つなんですよ。どれだけ思考がパンクして言葉が出なくなったとしても、ストレートに出たとしても、その大事な1つをいつも自分のなかに持っておけば問題ないと思います。ぺえ教頭:すごくいいヒントね。こもり校長:僕たちも考えさせられました。ONE OK ROCKは、9月9日(金)にニューアルバム『Luxury Disease』をリリース。この日の放送では、アルバム収録曲の「When They Turn the Lights On」が初オンエアされました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/