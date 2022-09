うつ病、不安障害と診断された10代の声「当たり前が当たり前にできない」

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。9月5日(月)の放送では、うつ病と不安障害と診断された19歳のリスナーの、「周りと同じことができなくて苦しい」というメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、そのつらさに寄り添いました。私は2年前、高3のときに、不眠、食欲不振、過呼吸など、さまざまな体の不調の症状が表れて、うつ病と不安障害と診断されました。発症したときに比べれば、いまは元気です。でも完治はしていません。不安が多くなると過呼吸気味になったりするし、以前よりもかなり疲れやすくなっています。そのため、1週間休まずに学校に行ける週もあれば、ときどき休んでしまう週もあります。でも周りの友達には、「疲れが残っていて休んだ」と言ってもわかってもらえません。なぜなら、学校にいたり遊んだりしているときの私は、元気だからです。実は高校時代に頑張って学校に行った結果、過呼吸になって救急車で運ばれ、いろんな人に迷惑をかけてしまったことがあります。そのときの不安から、私はアルバイトもしていません。遊びに行くときは、毎回親からお小遣いをもらっています。でも大学生になればバイトをするのが当たり前という風潮があるので、親からお小遣いをもらっている私は肩身を狭く感じています。友達から「バイトはしないの?」と聞かれると、すごく苦しくなります。「なんで、みんなと同じことができないんだろう」と周りと比べて苦しくなって、また自分が嫌になります。本当はバイトをしてお金を稼いで社会経験を積んだり、自分で稼いだお金で遊んだり、いまも病院に通わせてくれている親にも恩返しをしたいです。私のように、当たり前が当たり前にできない人がいます。そんな人が、もしかしたらすぐ近くにいるかもしれないことを、わかってほしいです。でも、目に見えない病気だから、実際は難しいなと感じている日々です。少しわがままに聞こえるかもしれませんが、もし理解してもらえたとしても、変に気を使わないでほしいなと思っている自分もいます。いまの私の願いは、ただただ何も考えずにみんなと一緒に笑っていたいです。こもり校長:これって目に見えるものではないじゃない。何かの発作が出たときに熱がバーっと出るというものでもないから、一つひとつを説明するのも大変だし……説明するのもつらいだろうし。ぺえ教頭:説明していても、迷惑をかけちゃっているかな、と思うだろうしね。こもり校長:「バイトをするのが当たり前」という話があったけど……成人年齢が18歳になったいま「19歳は大人じゃん」って言われやすいタイミングでもあるよね。ぺえ教頭:「自立しなきゃ」と強く思う時期だしね。こもり校長:でも、それだけが全てではないと俺は思うし、無理なものは無理だし、不安だったり、できないものはできないし。こういうことは、昔よりはフラットになってきているんだろうけど、すべてが(周りの理解で)うまくいくわけでもないしね。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:でも、今回話してくれたことによって、ラジオを聴いている生徒(リスナー)は、「もしかしたら(同じような人が)周りにいるかもしれない」と思えるきっかけになったんじゃないかな、と思う。ぺえ教頭:うんうん。もしいたら、一緒に焦らずに歩んでほしいよね。こもり校長:そうだね。声を聞かせてくれてありがとう。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。名古屋、広島、札幌、大阪に続き、第5弾は9月11日(日)に福岡県北九州市の「THE OUTLETS KITAKYUSHU アクティベーションフィールド」で開催されます。「SCHOOL OF LOCK!」からは、ぺえ教頭と「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」のパーソナリティ・とーやま委員、スペシャルゲストとしてラッパーのGOMESSさん、モデルのよしあきさんが参加します。会場では視聴覚に障がいがある人に向けて、ステージの様子を実況する音声ガイドや、手話通訳が用意されています。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/