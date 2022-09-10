ブラジルサッカー連盟（CBF）は9日、今月に行われる国際親善試合に臨むブラジル代表メンバー26名を公式サイトで発表した。
ブラジル代表は、23日にガーナ代表、27日にチュニジア代表と対戦。両試合はフランスで行われる。11月に開始されるFIFAワールドカップカタール2022で、ブラジル代表はセルビア代表、スイス代表、カメルーン代表とグループステージで同居。今回の2試合は本大会を想定したテストの場となり、最終メンバー決定前最後の招集となる。
チッチ監督は、GKアリソン（リヴァプール／イングランド）やDFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）、MFカゼミーロ（マンチェスター・U／イングランド）、FWネイマール（パリ・サンジェルマン／フランス）らを順当に招集。一方、DFグレイソン・ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）とDFロジェール・イバニェス（ローマ／イタリア）が初招集を果たした。
ブラジル代表メンバー26名は以下のとおり。
▼GK
アリソン（リヴァプール／イングランド）
エデルソン（マンチェスター・C／イングランド）
ウェベルトン（パルメイラス）
▼DF
アレックス・サンドロ（ユヴェントス／イタリア）
アレックス・テレス（セビージャ／スペイン）
ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）
グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
ロジェール・イバニェス（ローマ／イタリア）
マルキーニョス（パリ・サンジェル／イングランド）
チアゴ・シウヴァ（チェルシー／イングランド）
▼MF
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・U／イングランド）
エヴェルトン・リベイロ（フラメンゴ）
ファビーニョ（リヴァプール／イングランド）
フレッジ（マンチェスター・U／イングランド）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
▼FW
アントニー（マンチェスター・U／イングランド）
ロベルト・フィルミーノ（リヴァプール／イングランド）
マテウス・クーニャ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ネイマール（パリ・サンジェルマン／フランス）
ペドロ（フラメンゴ）
ラフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
リチャーリソン（トッテナム／イングランド）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）