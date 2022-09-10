中国出身のコスプレイヤーyamiが9月8日、自身のTwitterを更新しサメショットを披露した。
yamiは「おはよー! 朝起きれる人は偉い」とツイートし、サメパーカーを着用したサメショットを披露。この投稿にファンからは「サメさんパジャマ可愛い」「朝から可愛い」「今日も幸せ」といった声が寄せられた。
おはよー！— yami (@chanbaekkailu1) September 7, 2022
朝起きれる人は偉い pic.twitter.com/ZYV9MpBzlz
中国出身のコスプレイヤーyamiが9月8日、自身のTwitterを更新しサメショットを披露した。
yamiは「おはよー! 朝起きれる人は偉い」とツイートし、サメパーカーを着用したサメショットを披露。この投稿にファンからは「サメさんパジャマ可愛い」「朝から可愛い」「今日も幸せ」といった声が寄せられた。
おはよー！— yami (@chanbaekkailu1) September 7, 2022
朝起きれる人は偉い pic.twitter.com/ZYV9MpBzlz
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