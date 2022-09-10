中国出身のコスプレイヤーyamiが9月8日、自身のTwitterを更新しサメショットを披露した。

yami

yamiは「おはよー! 朝起きれる人は偉い」とツイートし、サメパーカーを着用したサメショットを披露。この投稿にファンからは「サメさんパジャマ可愛い」「朝から可愛い」「今日も幸せ」といった声が寄せられた。