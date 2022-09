コスプレイヤー火将ロシエルが9月8日、自身のTwitterを更新しネコリボン&シャツショットを披露した。

火将は「do you like cats?」とツイートし、ネコのシルエットが描かれたリボン&シャツを着用した舌ペロショットを披露。この投稿にファンからは「大好きです」「めっちゃ素敵です」「ろしにゃん好き」といった声が寄せられた。

do you like cats? pic.twitter.com/PNLM9JBO6G