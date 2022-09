「未知との遭遇!?」ONE OK ROCK・TakaがSCHOOL OF LOCK!生出演

ONE OK ROCKのTakaさんが、9月8日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。登場時のパーソナリティのこもり校長とぺえ教頭とのトークを紹介します。こもり校長:ONE OK ROCKのTaka先生が来てくださいました!Taka:よろしくお願いします!ぺえ教頭:私みたいな見た目の人が言うのもアレだけど、未知との遭遇という感じですよ(笑)。Taka:未知との遭遇ですか!? そんなにヤバいオーラが出ていますか?ぺえ教頭:出てる。Taka:まずいね~。全員:(笑)。こもり校長:まずいんじゃなくて、交わらないよね。ぺえ教頭:そう。特に私とは、住む世界が違う気はしてる。Taka:そうですか!? 一緒なんじゃないですか?全員:(笑)。こもり校長:この学校にTakaさんが来校されるのは、(2019年2月以来)3年半ぶり!Taka:そうですね。毎回、アルバム(リリース)のタイミングで来させていただいています。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! も校長と教頭が変わりまして、いまは僕とぺえさんの2人でやらせていただいています。ぺえ教頭:よろしくお願いします。Taka:はい!こもり校長:僕はもともと大好きで……!Taka:プライベートでも交流があって。こもり校長:最初に出会ったのは、20歳になってすぐのころでした。Taka:1本真っ直ぐに筋が通ったかわいい後輩です。いくつになったんですか?こもり校長:27歳になりました。Taka:ヤバイな~(笑)。こもり校長:3年半ぶりのこのラジオはどうですか?Taka:夜中にテンション爆上げして頑張っている感じが、リスペクトでしかない(笑)。校長・教頭:(笑)。こもり校長:夜型ですか?Taka:夜型だけど、30(歳)を越えてあんまり夜遅くまで起きていられなくなった(笑)。こもり校長:意外! あがっていく一方かと思っていました。ぺえ教頭:夜が長いイメージよ。Taka:誰かがいれば全力で朝までいきますけど、1人ではないね。ぺえ教頭:「全力でいきます」の目がすごかった、本気の目をしてた(笑)。こもり校長:ホンモノだから!全員:(笑)。Taka:知ってるからね(笑)。ONE OK ROCKは、9月9日(金)にニューアルバム『Luxury Disease』をリリース。この日の放送では、アルバム収録曲の「When They Turn the Lights On」が初オンエアされました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/