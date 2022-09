The Birthdayのライブツアー「GO WEST.YOUNGMAN」が10月から12月にかけて行われる。

今回のツアーは10月26日の北海道・サッポロファクトリーホールから12月8日の東京・中野サンプラザホールまでの12会場が舞台となる。現在The Birthdayのニュースレターサービスでは登録者を対象に、チケットの先行予約を受け付けている。

また10月10日から16日まで東京・kit galleryにて、チバユウスケ(Vo, G)が8月にソロプロジェクト・YUSUKE CHIBA -SNAKE ON THE BEACH名義で発表したアルバム「SINGS」の世界を表現した写真展「YUSUKE CHIBA -SNAKE ON THE BEACH- PHOTO EXHIBITION "SINGS"」が行われることが決定した。会場には無料で入場できる。

The Birthday TOUR 2022「GO WEST.YOUNGMAN」

2022年10月26日(水)北海道 サッポロファクトリーホール

2022年11月1日(火)神奈川県 CLUB CITTA'

2022年11月4日(金)埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2022年11月6日(日)宮城県 チームスマイル・仙台PIT

2022年11月11日(金)新潟県 NIIGATA LOTS

2022年11月13日(日)岐阜県 岐阜club-G

2022年11月15日(火)岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

2022年11月17日(木)愛媛県 WStudioRED

2022年11月19日(土)福岡県 UNITEDLAB

2022年11月27日(日)愛知県 名古屋市公会堂

2022年12月2日(金)大阪府 フェスティバルホール

2022年12月8日(木)東京都 中野サンプラザホール

YUSUKE CHIBA -SNAKE ON THE BEACH- PHOTO EXHIBITION "SINGS"

2022年10月10日(月・祝)~16日(日)東京都 kit gallery