【Amazon得報】ファッションタイムセール祭りが9月10～12日に開催！ アウトドアグッズもお得

Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。

Amazonでは、2022年9月10日(金)9時から12日(日)23:59にタイムセール祭りを開催する。事前エントリーによりポイント還元が行われ、服、靴、バッグ・財布、時計・ジュエリーのカテゴリでは還元率が最大10%となる。最大還元率は得られないがデジタル系アイテムなど幅広くセールされるので、小まめにチェックしておきたい。

タイムセール祭り登場予定商品ページ

ポイント還元を受けるにはポイントアップキャンペーンエントリーページから事前に登録しておかなければならないことには注意。それから1万円以上購入すれば、キャンペーンの恩恵が得られる。

ポイントアップキャンペーンのエントリーページ

Amazonでのファッションアイテムは、プライム会員だと届いてから試着して合わなければ返却できる「prime try before you buy」サービスに対応している製品も多い。通販で試着できるのは助かるところだ。

現時点でセール品として登場が予定されているアイテムから、気になるものをピックアップしよう。

リュック (4,980円)

防水でPCを入れても安心

ビジネスシーンでも使えるスクエア型の大容量リュック。防水加工と型崩れ防止がなされているので、どんなときでも安心して持ち歩くことができる。PCバッグとしても十分利用可能だ。サイズはW30×D14×H47で、重量が約800g。容量は20Lとなる。

リュック

ABIBA

4,980円

ティエラ 5-EX 2 (163,679円)

老舗アウトドアブランド「ogawa」による、ロッジドーム型の5人用大型テント。素材はフライがポリエステルで内幕とグランドシートはPVC。フレームはアルミ合金となる。テフロンやUVカットといった機能を備えており、季節を選ばないオールシーズン対応モデルだ。このほかにもアウトドアグッズなどが数多くセールされる予定。

ティエラ 5-EX 2

ogawa

163,679円