殆ど死んでいる原作によるTVアニメ「異世界おじさん」が、10月6日に改めて第1話から放送を開始することがわかった。

7月に放送がスタートした「異世界おじさん」。制作を担当するAtelier Pontdarcほか関係各所における新型コロナウイルス感染者の急増を受け、7月27日に第5話以降、9月2日に第8話以降の放送スケジュールの変更を発表していた。第1話からの改めての放送はAT-X、BS11、TOKYO MX、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビで10月6日より順次行われる。また各配信サービスでは第7話までが配信中だが、第8話は11月25日より配信予定だ。

「異世界おじさん」は、異世界・グランバハマルで17年もの時を過ごし、現実世界に帰ってきたおじさんと、その甥っ子・たかふみを描くコメディ。おじさん役は子安武人、たかふみ役は福山潤が務めている。

アニメ「異世界おじさん」

放送情報

AT-X：2022年10月6日（木）より毎週木曜日22:30～

BS11：2022年10月6日（木）より毎週木曜日25:00～

TOKYO MX：2022年10月7日（金）より毎週金曜日25:35～

テレビ愛知：2022年10月11日（火）より毎週火曜日26:05～

KBS京都：2022年10月8日（土）より毎週土曜日23:30～

サンテレビ：2022年10月8日（土）より毎週土曜日24:30～

配信情報

Netflix ほか

スタッフ

原作：殆ど死んでいる（WebComicアパンダ連載／KADOKAWA刊）

監督 ：河合滋樹

シリーズ構成・脚本：猪原健太

キャラクターデザイン・総作画監督 ：大田和寛

アニメーション制作：Atelier Pontdarc

キャスト

おじさん：子安武人

たかふみ：福山潤

藤宮：小松未可子

エルフ：戸松遥

メイベル：悠木碧

アリシア：豊崎愛生

エドガー：鈴村健一

ライガ：岡本信彦

沢江：金元寿子

(c)殆ど死んでいる・KADOKAWA刊／異世界おじさん製作委員会