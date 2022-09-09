阿部寛、Chara、宮藤官九郎、岨手由貴子監督が8日、日本発ディズニープラス「スター」オリジナルドラマシリーズの「『すべて忘れてしまうから』配信直前イベント」に登場した。
『すべて忘れてしまうから』
◆ディズニープラス「スター」で9月14日（水）より独占配信
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