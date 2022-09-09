🔥映画『HiGH&LOW THE WORST X』インタビュー企画🔥
人気バトルアクション『HiGH&LOW』シリーズの最新作である、
映画『HiGH＆LOW THE WORST X(クロス)』が9日に公開🎞
マイナビニュースでは、
豪華キャストへのインタビュー動画を順次公開中📣
第2弾は瀬ノ門工業高校・天下井公平役の三山凌輝インタビュー【前編】です！
（オススメ動画）
🎬前田公輝＆塩野瑛久、ぬいぐるみに興味津々!? 前田公輝は『ハイロー』背負うプレッシャーに思わず… 映画『HiGH&LOW THE WORST X』インタビュー【前編】
https://youtu.be/ZKUs_bvdeoM
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