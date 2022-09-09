永野芽郁が7日、『いち髪 新イメージキャラクター＆新CM発表会』に登場。YOASOBI（Ayase、ikura）もムービーで出演し、新CMについて語った。

（オススメ動画）
🎬【激おこ】永野芽郁、ちょっとイジワルなクイズにプンプン！「大人たちのひっかけだ！」『いち髪 新イメージキャラクター＆新CM発表会』
https://youtu.be/O-5h2pokFVU

🎬永野芽郁、ベリーショートにイメチェン希望！？してみたい髪型を明かす『いち髪 新イメージキャラクター＆新CM発表会』
https://youtu.be/MhGbSyUjWVE

🎬永野芽郁、“永野流”ヘアケアは「ちゃんと寝る」！？頑張りすぎないお手入れを提唱！『いち髪 新イメージキャラクター＆新CM発表会』
https://youtu.be/MN1LOwfIwlA

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