『アズレン』正統派美少女の魅力が詰まった能代フィギュア

世界中で大人気のゲームアプリ『アズールレーン』より、重桜の軽巡「能代」が1/7スケールフィギュアになってポニーキャニオンから発売されることが決定! ポニーキャニオン初の『アズールレーン』フィギュアアイテムとして、現在予約受注受け付け中だ。

『アズールレーン』は、艦船を擬人化した美少女キャラクターを編成して敵と戦うスマートフォン向けシューティングRPGゲームアプリ。プレイヤーが指揮官となって戦術を考えるゲーム性や、キャラクターにスポットを当てたストーリーが魅力の本作は、リリース以来国内外で数々の賞を受賞するなど、話題を集めている。

そんな本作より、人気投票2021でも人気を博した能代が、ゲームの世界観とオリジナルイラストを忠実に再現し待望の初フィギュア化!

正統派美少女の要素を、ひとつひとつ精緻な造形表現と繊細なグラデーション塗装で再現。

艤装はCADデータから金型を起こし、かっちりとした形状のものに。艷やかになびく黒髪、涼し気な目元、すらりとした脚線美が印象的で、ファンにはたまらない仕上がりとなっている。

日本国内はポニーキャニオン公式アニメ通販サイト「きゃにめ」及び「あみあみ」にて予約受付中。さらに店舗特典として、きゃにめにはアクリルスタンド、あみあみにはA2クリアポスターがそれぞれに付与される予定で、共にゲームオリジナルイラストを使用予定となっている。

なお、ポニーキャニオンのフィギュア情報を発信する公式Twitterも開設されているので、こちらも要チェックだ!

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.