フェニックスが5年ぶりのアルバムリリース、エズラ・クーニグ参加曲「Tonight」MV公開

フランスのインディ・ロックバンド、フェニックスが2022年11月4日(金)に、ニューアルバム『Alpha Zulu』をLoyaute/Glassnote Recordsからリリースする。

第52回グラミー賞を受賞するなど様々な功績を残している彼らの新作は、グループ自らがプロデュースを手掛け、ルーヴル宮内のパリ装飾芸術美術館でレコーディングが敢行された。子どもの頃から文化は美術館に所蔵されるものというフランスの古典主義に反抗していた彼らであったが、今回そのような空間で音楽制作をしたことが、彼らにとって素晴らしい冒険となり、功を奏した結果になった。

自然に湧き出すかのようなキャッチーなメロディと、革新的なプロダクションを融合させた本作は、フェニックスが過去20年間にわたって如何に愛され、そして今なおポップカルチャーに影響を与え続けている理由が示されたような内容となっている。

また、2022年9月8日(木)にリリースされた新曲「Tonight」には、ヴァンパイア・ウィークエンドのエズラ・クーニグがデュエットで参加しており、彼らにとって外部のボーカリストが楽曲に参加するという初の試みとなった。

さらに、オスカー・ボイソンが監督を務めた「Tonight」のミュージックビデオは、東京とパリで撮影され、エズラとフェニックスが、世界の異なる場所にいながら同じ空間にいるような作品に仕上がっている。

■「Tonight」についてのフェニックス コメント

この曲は、パリのルーヴル宮にある装飾芸術美術館内の僕たちのスタジオで書きました。デュエット曲にしたいと思った僕たちは(僕たちにとっては初の試みです)、すぐさまエズラのことを考えました。彼とは、長年たびたび同じ音楽フェスに出演したのがきっかけで知り合い、今は良き友人です。彼はリモートで参加してくれましたが(これも僕たちにとって初めての経験)、驚いたことにそれが凄く楽しかったんです。彼の録音した音源が届けられる度に、僕たちのスタジオはクリスマスがやって来たかのような気分でした。この曲は、率直さ、壮麗さについて歌われていて、ブロマンス(男性同士の友愛)も少しだけ。唯一無二のマニー・マロキンがミックスを担当してくれました。どうぞ楽しんでください!

<リリース情報>

Phoenix

『Alpha Zulu』

リリース日:2022年11月4日

配信リンク:https://wearephoenix.lnk.to/Alpha-Zulu

=収録曲=

1. Alpha Zulu

2. Tonight feat. Ezra Koenig

3. The Only One

4. After Midnight

5. Winter Solstice

6. Season 2

7. Artefact

8. All Eyes On Me

9. My Elixir

10. Identical

公式WEBサイト:https://wearephoenix.com