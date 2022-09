『トムとジェリー』を心ゆくまで満喫できるカーニバルがやってくる！

ネコのトムとネズミのジェリーが追いかけっこを繰り返すワーナー・ブラザースのアニメーション 『トムとジェリー』。1940年、ウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの2人組が短編作品として生み出され、今尚愛されるネコ&ネズミの可愛いコンビの世界が満喫できる「トムとジェリー カートゥーン・カーニバル」が2021年9月21日、松屋銀座にやってくる!

長きに渡り世界中のファンや子どもたちを魅了し続ける『トムとジェリー』を心ゆくまで楽しみたい方にオススメのイベント情報が到着!

『トムとジェリー』の世界を様々なアートで表現し、心ゆくまで楽しんで頂く「トムとジェリー カートゥーン・カーニバル」が、東京で開催されることが決定した。

本展は2021年3月のラフォーレ原宿会場を皮切りに全国10都市を巡回し、 延べ12万人にご来場いただくなど、大好評を博したイベント。

トムとジェリーのアニメーション作品の展示、ジェリーが大好きなチーズの世界を表現した空間を演出するなど、ファンには夢のような楽しい世界を味わうことができる。

東京の松屋銀座にて開催される本展では、写真を撮るとキャラクターが出現する不思議なフォトスポットや、夢の中で追いかけっこをするトムとジェリーを体感できるトンネルが初登場♪

さらに全エリアで撮影可能となっているので、『トムとジェリー』の可愛いコンビのフォトジェニックな1枚を狙えそうだ。

また、各方面で活躍するアーティストとのコラボ作品の展示や、グッズコーナーも併設。『トムとジェリー』の魅力を余すところなく体感することができるだろう。

オリジナルグッズも用意されており、その数なんと300点以上!

本展限定のぬいぐるみセットや、まんまるいダルマになった「ダルマ二アセット」のほか、「トムとジェリー カートゥーン・カーニバル」のキービジュアルがデザインされたキーホルダーもラインナップ。

スペシャルなイベントの記念に、あなたの『トムとジェリー』コレクションにばっちりなアイテムがきっと見つかるはず。

ドタバタコンビ『トムとジェリー』のカラフルで可愛い世界に遊びに行こう♪

☆「トムとジェリー カートゥーン・カーニバル」イメージ画像を見る(写真9点)>>>

TOM AND JERRY and all related characters andelements (C) ™ Turner Entertainment Co. (S 2 2)