goooodsは、“The Color for Me”と題したポップアップイベントを銀座ロフトにて9月7日から9月30日の期間で開催する。カラフルでサステナブルなブランドを中心に、日々の暮らしを彩るアイテムが溢れる3週間限定のポップアップイベントとなる。
参加ブランドは、AIRPAQ、ARYURVIST、Asthree、BAN INOUE、bda ORGANIC、bio Towel、Bright-T、cinque、FARADAY、GOT BAG、HAPPY∞HAPPY、inaho、joscille、KAKALLA FUKUOKA、Kangarui、LEATHERECTION、LHAMOUR、Lifetrim、MAGNOLIA、mana. ORGANIC LIVING、matsurica、Mellow.(メロウドット)、NEMOHAMO、NOKO、One Earth、PAPLUS®、PORTRUNKS、Pubicare organic、RESPLE organics、Strawlific、TETTESTORE RECORDBAG、THE SUPERMARKET TOKYO、Thera、WITH OR WITHOUT、益久染織研究所、自然をちからに POWER OF NATURE ※順不同・変更の可能性有り
開催時期は9月7日～9月30日。開催時間は月～土曜・祝日は午前11時～午後9時、日曜は午前11時～午後8時（※通常営業時間は午前11時～午後9時）。 開催場所は東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館 銀座ロフト1階 特設会場となる。
goooodsは、様々なブランドの商品をオンラインで簡単に卸売・仕入れができるB2Bコマースサイトを開発・運営する企業。初めて仕入れるブランドは返品可能で、リスクなく商品を仕入れることができる仕組みを提供している。今回のThe Color for Meに参加しているブランドはすべて仕入れることが可能となっている。