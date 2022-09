桑田佳祐、幻となったロッキンのライブをラジオで生歌再現！ 5大ドームを含む全国ツアーでファンとの再会を「楽しみにしています」

桑田佳祐がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのレギュラー番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」。9月3日(土)の放送では、“ひとりROCK IN JAPAN Fes.生歌スペシャル!!”と題し、都内某所から桑田による生歌ライブをお届けしました。

2017年以来、5年ぶりにソロとして、日本最大級の野外音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」の最終日(8月13日(土)・千葉市蘇我スポーツ公園)に出演予定でしたが、桑田の新型コロナウイルス感染に伴い出演キャンセルとなり、その後、台風の影響で出演日の公演が開催中止に。

そこで今回、リハーサルで収録していたバンド演奏の音源にのせて桑田が生歌を披露。8月13日(土)に出演予定だった「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」のステージさながらのライブをラジオで再現しました。

「Soulコブラツイスト~魂の悶絶」で生歌ライブの幕が開けると、イントロで桑田は「ROCK IN JAPAN〜! 5日目ありがとね~、このステージに立ちたかった~!」とシャウト。軽快に1曲歌い上げると、あらためて「今日は本当にみなさんのご厚意に甘えることになって。(出演キャンセルとなり)ご迷惑をおかけしたんですけど『ROCK IN JAPAN』のセットリストのほんの一部をやらせていただこうということで、最後までお付き合いいただきたいと思います」とあいさつ。

「MERRY X'MAS IN SUMMER」(KUWATA BAND)、「可愛いミーナ」とミドルテンポの2曲に続いて、ロックな世界観が全面に押し出された「真夜中のダンディー」を披露。メンバー紹介を経て、「SMILE~晴れ渡る空のように~」、「ヨシ子さん」、「悲しい気持ち (JUST A MAN IN LOVE)」とエネルギッシュに畳みかけます。

そして、「ここでみなさんに、重大発表のコーナー!」と切り出し、11月より5大ドームを含む全国ツアー『桑田佳祐 LIVE TOUR 2022「お互い元気に頑張りましょう!!」』の開催、さらにはベストアルバムをリリース(11月23日(水・祝)発売)することを発表。桑田自らの口からベストアルバムのタイトルが『いつも何処かで』であることを明かしました。

ファンにとってうれしい2つのニュースを伝えた後は、「大好きな夏の歌」だという美空ひばりさんの「真赤な太陽」をカバー。昭和の歌姫へのリスペクトを込めてソウルフルに歌唱し、ラストは勢いそのままに「波乗りジョニー」で締めくくりました。

全9曲を熱唱し、エンディングでは「みなさん、今日はこのような形でリベンジをさせていただき、本当にありがとうございました」と感謝を告げた桑田。

あらためて、「残念ながら、今年はこうした形で楽曲を披露することになってしまいましたけど、またいつか『ROCK IN JAPAN』のステージに立たせていただけたら」と願いを込めつつ、「今回発表させていただきましたが、秋冬にかけて全国ツアーを開催させていただくことになりました。またみなさんとお会いできることを大変うれしく思いますし、楽しみにしています」とファンとの再会を心待ちにしていました。

“ひとりROCK IN JAPAN Fes.生歌スペシャル!!”と題した桑田の生歌ライブは、「radikoタイムフリー」にて聴くことができます(聴取期限:9月11日(日)AM 4:59 まで)。ぜひチェックしてみてください。

次回9月10日(土)の放送は、サザンオールスターズ キーボーディストの原由子が代行DJをつとめます。“原由子が初めて語る『婦人の肖像(Portrait of a Lady)』特集!!”と題して、10月19日(水)にリリース予定のアルバムについて語る放送となる予定です。どうぞお楽しみに!

<番組概要>

番組名:桑田佳祐のやさしい夜遊び

放送日時:毎週土曜 23:00~23:55

パーソナリティ:桑田佳祐

番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/yoasobi/