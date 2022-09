高橋幸宏の音楽活動50周年を祝した、高野寛率いるスペシャルユニット“WALKING TO THE BEATS”によるトリビュート曲「LOVE TOGETHER」が本日9月7日に配信リリースされた。

「LOVE TOGETHER」は9月18日に東京・NHKホールで行われる、高橋の音楽活動50周年を記念したライブ「LOVE TOGETHER 愛こそすべて」のテーマソングとして、同公演の音楽監督を務める高野が書き下ろした。レコーディングには高野のほか、細野晴臣、堀江博久(Neil and Iraiza)、ゴンドウトモヒコ、大井一彌、Smooth Ace with SOTAROが参加。メインボーカルは高野、鈴木慶一(ムーンライダーズ、THE BEATNIKS)、坂本美雨、大貫妙子が務めている。アーティスト名のWALKING TO THE BEATSは、高橋の楽曲のタイトル「Walking To The Beat」から採られた。

高野は楽曲について「幸宏さんの50周年に向けて『サプライズプレゼントとして曲を書き下ろすのはどうだろうか?』という提案を頂き、大役に身が引き締まる想いがしました。十代の頃からずっと聴いてきた幸宏さんの膨大な作品群、そのサウンドや歌詞を思い出しながら曲を創ると、随所にオマージュが溢れてきて、あらためて自分が受けてきた影響の強さも感じました」とコメントしている。また、スタジオでの録音風景と高橋のさまざまな時代の映像を組み合わせたミュージックビデオもYouTubeで公開されている。

9月14日には高橋のライブCDとBlu-rayを収めたボックス作品「IT’S GONNA WORK OUT ~LIVE 82-84~」がリリースされる。

高野寛 コメント

僕のデビューアルバムのプロデューサーでもあり、その後も何度となく同じステージやスタジオで、そして同じバンド「pupa」のメンバーとしても共演させていただいた幸宏さん。その幸宏さんの50周年に向けて「サプライズプレゼントとして曲を書き下ろすのはどうだろうか?」という提案を頂き、大役に身が引き締まる想いがしました。十代の頃からずっと聴いてきた幸宏さんの膨大な作品群、そのサウンドや歌詞を思い出しながら曲を創ると、随所にオマージュが溢れてきて、あらためて自分が受けてきた影響の強さも感じました。幸宏さんに縁のある幅広い世代のミュージシャンが集結したスペシャルユニット...それが「WALKING TO THE BEATS」です。完成した音は、今まで自分が創ったことのない壮大なスケールに仕上がりました。幸宏さんへの想いにあふれた歌と演奏が幾重にも重なり合って、「LOVE TOGETHER」のタイトルにふさわしい曲になったと感じています。

高橋幸宏 50周年記念ライヴ LOVE TOGETHER 愛こそすべて

2022年9月18日(日)東京都 NHKホール

<出演者>

高橋幸宏、高野寛、永井聖一、高田漣、高桑圭、堀江博久、ゴンドウトモヒコ、大井一彌、Smooth Ace、矢口博康

ゲスト:大貫妙子、小原礼、小山田圭吾、サンディー、鈴木慶一、スティーヴ・ジャンセン、Hana Hope、林立夫、細野晴臣、矢野顕子(映像出演)、LEO今井 and more

高橋幸宏「IT'S GONNA WORK OUT ~LIVE 82-84~」収録内容

DISC 1(CD)

YUKIHIRO TAKAHASHI TOUR 1982 WHAT, ME WORRY?

01. WHAT, ME WORRY?

02. IT'S GONNA WORK OUT

03. SCHOOL OF THOUGHT

04. THE REAL YOU

05. DISPOSABLE LOVE

06. GLASS

07. GRAND ESPOIR

08. CONNECTION

09. NOW AND THEN...

10. DRIP DRY EYES

11. SAYONARA

12. FLASHBACK

DISC 2(CD)

YUKIHIRO TAKAHASHI TOUR 1982 WHAT, ME WORRY?

01. H(THEME FROM CLUB FOOT)

02. SPORTS MEN

03. KEY

04.SOMETHING IN THE AIR

05. IT’S ALL TOO MUCH

06. EXTRA-ORDINARY

07. ALL YOU'VE GOT TO DO

08. CUE

DISC 3(CD)

tIME and pLACE

01. MY BRIGHT TOMORROW

02. 蜉蝣/KAGEROU

03. DRIP DRY EYES

04. FLASHBACK

05. 前兆/MAEBURE

06. SOMETHING IN THE AIR

07. IT'S GONNA WORK OUT

08. THE APRIL FOOLS

09. HAPPINESS IS HAPPENING

DISC 4(Blu-ray)

YUKIHIRO TAKAHASHI Live Selection 83-84

01. MY BRIGHT TOMORROW

02. KAGEROU

03. MAEBURE

04. SAYONARA

05. FLASHBACK

06. THE REAL YOU

07. ARE YOU RECEIVING ME?

08. IT'S GONNA WORK OUT

09. CUE

(以上YUKIHIRO TAKAHASHI JAPAN TOUR 1983「BOYS WILL BE BOYS」より)

10. WILD & MOODY

11. STRANGER THINGS HAVE HAPPENED

12. MURDERED BY THE MUSIC

13. DISPOSABLE LOVE

14. THE PRICE TO PAY

(以上YUKIHIRO TAKAHASHI WILD & MOODY TOUR ’84「新青年」より)