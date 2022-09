SEVENTEENが11月9日に日本1st EP「DREAM」をリリースする。

11月から12月にかけて初のドームツアーの開催を控えるSEVENTEEN。ドーム公演に向けてリリースされる「DREAM」は4曲入りのEPで、完全書き下ろしの日本オリジナル楽曲「DREAM」、2021年10月発売の9thミニアルバム「Attacca」のリード曲「Rock with you」の日本語バージョン、2020年10月発売のスペシャルアルバム「; [Semicolon]」の収録曲「All My Love」の日本語バージョン、今年4月に発表された楽曲「Darl+ing」の別バージョン「Darl+ing -Holiday ver.-」が収録される。

「DREAM」の初回限定盤A、B、Cにはそれぞれ違うコンセプトで撮影された36ページのフォトブックが封入され、初回限定盤Dは「DREAM」のミュージックビデオメイキング映像を収録したM∞CARD付き。さらに通常盤、フラッシュプライス盤、ファンクラブ会員のみが購入できるCARAT盤を加えた計7種が発売される。また本作の購入者を対象にした抽選特典として、オフラインイベントの開催も決定した。イベントの詳細は追って発表される。

SEVENTEEN「DREAM」収録曲

01. DREAM

02. Rock with you -Japanese ver.-

03. All My Love -Japanese ver.-

04. Darl+ing -Holiday ver.-

SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN

2022年11月19日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2022年11月20日(日)大阪府 京セラドーム大阪

2022年11月26日(土)東京都 東京ドーム

2022年11月27日(日)東京都 東京ドーム

2022年12月3日(土)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2022年12月4日(日)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ