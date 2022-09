STUTSが10月12日にリリースする3rdアルバム「Orbit」のトラックリストとジャケット写真が公開された。

アルバムは全18曲入りで、客演アーティストとしてアメリカ・ロサンゼルスのラッパー・ブルー、tofubeats、Awich、C.O.S.A.、Yo-Sea、ジュリア・ウー、5lack、Daichi Yamamoto、Campanella、ゆるふわギャングのRyugo IshidaとNENE、北里彰久、SANTAWORLDVIEW、仙人掌、鎮座DOPENESS、JJJ、BIM、KMCが参加。さらに仰木亮彦、岩見継吾、TAIHEI、武嶋聡、佐瀬悠輔、高橋佑成、吉良創太、Maya Hatch、須原杏、林田順平、Kzyboostが参加ミュージシャンとして名を連ねている。アートワークは過去のSTUTSのアルバム同様、我喜屋位瑳務が手がけた。

アルバムリリースに先駆けて、本日9月7日に「Voyage(feat. JJJ,BIM)」が先行シングルとして配信リリースされており、明日9月8日20:00にはミュージックビデオがYouTubeでプレミア公開される。

またアルバム発売を記念した全国ツアー「STUTS『Orbit』Release Tour」が10月から開催されることも決定。アルバムにも参加した仰⽊(G)、岩⾒(B)、TAIHEI(Key)、吉良(Dr)を迎えたバンド編成の公演となり、このほかにもアルバムに参加したゲストが登場予定だ。チケットぴあでは9月12日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。

STUTS「Orbit」収録内容

CD

01. Orbit Intro

02. Lights(feat. Blu)

03. Back & Forth

04. One(feat. tofubeats)

05. Liberation

06. タイミングでしょ(feat. Awich)

07. Floating in Space

08. Pretenders(feat. C.O.S.A., Yo-Sea)

09. Come to Me

10. Orbit Interlude

11. World’s End(feat. Julia Wu, 5lack)

12. Wisteria

13. Orbit - STUTS Band Session, Jan 14, 2021

14. Expressions(feat. Daichi Yamamoto, Campanella, Ryugo Ishida, 北里彰久, SANTAWORLDVIEW, NENE, 仙人掌, 鎮座DOPENESS)

15. Voyage(feat. JJJ, BIM)

16. Storm(feat. KMC)

17. Orbit Outro

18. Driftin'

初回限定盤付属Blu-ray

01. Intro

02. Conflicted

03. Ride(feat. 仙人掌)

04. Mirrors(feat. Daichi Yamamoto)

05. Cage Birds(feat. Daichi Yamamoto)

06. Summer Situation(feat. SIKK-O, 鈴木真海子)

07. 0°Cの日曜日(feat. SIKK-O, 鈴木真海子)

08. Seasons Pass

09. 5th Dimentional Trip

10. Flippin' the Human Groove with MPC 1000(2012 MPC routine)

11. Pushin'

12. Treasure Box

13. 想定内(feat. BIM)

14. Poolside

15. Renaissance Beat

16. Back & Fort

17. Amber(feat. KID FRESINO)

18. Never Been

19. マジックアワー(feat. BIM)

20. PRISM(feat. JJJ)

21. Changes(feat. JJJ)

22. Eternity

23. 夜を使いはたして(feat. PUNPEE)

24. One(feat. tofubeats)

STUTS「Orbit Release Tour」

2022年10月21日(金)愛知県 THE BOTTOM LINE

2022年10月22日(土)大阪府 ユニバース

2022年10月29日(土)福岡県 BEAT STATION

2022年10月30日(日)広島県 広島CLUB QUATTRO

2022年11月11日(金)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2022年11月25日(金)宮城県 Rensa

2022年11月27日(日)北海道 cube garden

<出演者>

STUTS Band(STUTS / 仰⽊亮彦[G] / 岩⾒継吾[B]/ TAIHEI[Key]/ 吉良創太[Dr])/ and more