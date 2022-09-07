三浦建太郎原作によるアニメ「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」の第2弾PV、第3弾ビジュアルが公開された。

10月1日よりTOKYO MXほかにて放送開始される「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」は、2012年から2013年にかけて劇場上映された3部作「ベルセルク 黄金時代篇 I 覇王の卵」「ベルセルク 黄金時代篇 II ドルドレイ攻略」「ベルセルク 黄金時代篇III 降臨」を再編集した作品。第2弾PVでは、中島美嘉によるエンディング主題歌「Wish」とともに、劇場公開時にはなかった原作の「夢のかがり火」シーンの新規カットがお目見えした。

なお「Wish」のCDが11月2日にリリース。期間限定アニメ盤には同作のノンクレジットエンディング映像が収録され、キャラクターデザイン・総作画監督の恩田尚之による描き下ろしイラストを使用したEPサイズジャケット仕様を予定している。

「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」

放送情報

TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～

とちぎテレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～

群馬テレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～

BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～

アニマックス：2022年10月16日（日）より毎週日曜日23:00～

配信情報

ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、NETFLIX、WOWOWオンデマンド、GYAO！、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、auスマートパスプレミアム、TELASA ほかにて配信予定

スタッフ

原作：三浦建太郎

メモリアル・エディション監督：佐野雄太

劇場版監督：窪岡俊之

脚本 / メモリアル・エディション脚本総監修：大河内一楼

キャラクターデザイン / 総作画監督：恩田尚之

アニメーションディレクター：岩瀧智

美術監督：中村豪希、竹田悠介、新林希文

動画検査：梶谷睦子、加来由加里

色彩設計：成毛久美子

CGI監督：草木孝幸、廣田裕介、斉藤亜規子、今中千亜季

編集：重村建吾

音響デザイン：笠松広司

音楽：鷺巣詩郎

オープニングテーマ：平沢進「Aria」（テスラカイト）

エンディングテーマ：中島美嘉「Wish」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

アニメーション制作：STUDIO4℃

キャスト

ガッツ：岩永洋昭

グリフィス：櫻井孝宏

キャスカ：行成とあ

ジュドー：梶裕貴

リッケルト：寿美菜子

ピピン：藤原貴弘

コルカス：松本ヨシロウ

ガストン：矢尾一樹

バズーソ：ケンドーコバヤシ

(c)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社 (c)三浦建太郎（スタジオ我画）・白泉社 /BERSERK FILM PARTNERS