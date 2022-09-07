有村架純が、江崎グリコ・ポッキーの新CM「いつかさそおう、を今日さそおう。」編に出演。それにあわせ、メイキングも公開された。
（オススメ動画）
🎬有村架純、ポッキーをかじりご満悦！“誘う事”の大切さが身にしみる 江崎グリコ ポッキー新CM「いつかさそおう、を今日さそおう。」編＆インタビュー公開
https://youtu.be/E3uotFXC0Vk
🎬有村架純、遠くを見つめ優しく語りかける 楽曲は名曲『瑠璃色の地球』を手嶌葵がカバー 東芝新CM公開
https://youtu.be/8z6NqItZ95s
🎬有村架純、立ち位置間違えウロウロ!? 最後はおちゃめに告知！かわいすぎる笑顔に注目「ＷＯＷＯＷオリジナルドラマ 前科者 －新米保護司・阿川佳代－」完成報告会
https://youtu.be/aNxKuXQxuUQ
🎬有村架純、“山田裕貴の顔サイズ”巨大からあげに驚き「大きい!」山田裕貴は「食べられないんだ…」「2021年ヒット商品ベスト30」「2022年ヒット予測30」先行発表会
https://youtu.be/C9if9XRE0s8
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