「HYBE LABELS JAPAN グローバルデビュープロジェクト」のオーディション番組『＆AUDITION - The Howling - FINAL ROUND』が3日、東京・有明の東京ガーデンシアターから日本テレビとHuluで生中継され、K、NICHOLAS、EJ、TAKIのデビュー組4人と、JO、HARUA、MAKI、YUMA、FUMAの5人の計9人が、新グループ「＆TEAM」のメンバーに決まった。
中継終了後に&TEAMのインタビューが行われた。

（記事＆写真）
📸『＆AUDITION』デビュー9人が決定　グループ名は「＆TEAM」
https://news.mynavi.jp/article/20220903-2444195/

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