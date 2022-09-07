

“有村架純似”で話題を集めている、グラビアアイドルの小日向ゆかが、自身初となる写真集『小日向ゆか ファースト写真集 はじメェ～まして。 』（徳間書店 撮影：野澤亘伸）の発売記念イベントに登場。写真集の見どころを語った。

（オススメ動画）

🎬“有村架純似”で話題の小日向ゆか、初写真集をリリース！その出来栄えにファンも太鼓判！？『小日向ゆか ファースト写真集 はじメェ～まして。 』発売記念イベント

https://youtu.be/vlUAe0e8JjY

🎬【優しい】小日向ゆか、水着姿で無茶ぶりに快く対応！初のメディア撮影にも笑顔で挑戦『小日向ゆか ファースト写真集 はじメェ～まして。 』発売記念イベント

https://youtu.be/wJwfN-wU_c8

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