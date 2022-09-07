阿部サダヲ、松下洸平、満島ひかり、宇崎竜童、お笑いトリオ・我が家の坪倉由幸、水田伸生監督が1日、 映画『アイ・アム まきもと』（9月30日公開）完成披露試写会に登場した。
（オススメ動画）
🎬松下洸平、撮影中に動きすぎてまるで”タップ”！？我が家・坪倉は阿部サダヲに「これからどんどん伸びる」とコメント 映画『アイ・アム まきもと』完成披露試写会
https://youtu.be/iblV7hR4oDw
🎬松下洸平、念願叶いニコニコ笑顔 オファーの決め手は「声」映画『アイ・アム まきもと』 完成報告会
https://youtu.be/vkc_ZpuVsiE
🎬松下洸平、阿部サダヲにイジられ爆笑「舞台のように動き回ってた」映画『アイ・アム まきもと』 完成報告会
https://youtu.be/T-Gcwy6znxY
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