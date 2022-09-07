

俳優のトミー・リー・ジョーンズ、役所広司、神木隆之介、女優の杉咲花、歌手の中島みゆき、宇宙飛行士の野口聡一が出演する「BOSS」発売30周年 の新CM「宇宙人ジョーンズ・禁じられた惑星」篇およびメイキング＆インタビュー映像が公開された。

（オススメ動画）

🎬神木隆之介＆杉咲花、「ドラゴンクエストⅠ」の『序曲』を演奏！？ BOSS新TVCM『宇宙人ジョーンズ・オーケストラ』編＆メイキング・インタビュー映像公開

https://youtu.be/SytvWjjy6Vg

🎬中島みゆき、「糸」「宙船」「地上の星」などの大ヒット曲を一挙披露！『中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007-2016』予告映像公開

https://youtu.be/VGnI3Hi57f4

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