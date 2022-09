BE:FIRST・RYOKI＆SOTA SOL!こもり校長と再会「芸能人になっちゃって！」

BE:FIRSTのRYOKIさんとSOTAさんが、9月5日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。2人とは以前から交流があるというパーソナリティのこもり校長が、その関係性を伝えました。こもり校長:SKY-HI先生が率いるレーベルBMSGに所属しているダンス&ボーカルグループBE:FIRST先生ですが、今夜はお2人にお越しいただきました。僕はお2人と面識があるんです。BE:FIRST:お久しぶりです!こもり校長:SOTA先生は、僕が所属しているグループ(GENERATIONS from EXILE TRIBE)の番組に出てもらったことがあって。あれは何年前ですか?SOTA:僕がまだ高校生のときなので、2017年とか2018年ですね。こもり校長:5年前! 俺、若いころからめっちゃ知っているんだから!ぺえ教頭:怖! 一気になれなれしいわ(笑)。BE:FIRSTになる前から知っているのね。SOTA:ダンサー時代からですね。ぺえ教頭:またこの形で、仕事で会えてすごいわね。こもり校長:けっこう、エモいんだよね。SOTA:ありがとうございます!ぺえ教頭:その時から変わってない?こもり校長:変わってるよ! いい意味でね。学生から大人になって……あのころは10代の感じがあったけど、久しぶりに会ったら完成しちゃって(笑)。ぺえ教頭:オーラが出てるのね。こもり校長:芸能人になっちゃってびっくりした。仲良くしてくださいね。SOTA:こちらこそお願いします! ありがとうございます!こもり校長:RYOKI先生とは飲んだことがあって……後輩グループ・THE RAMPAGEの陣さんの誕生日会みたいなので。RYOKI:そうです。そのときにお会いしました。ぺえ教頭:校長はどんな飲みっぷりでした?RYOKI:素敵な飲みっぷりでした。陣くんの誕生日だったので、それを見守っているような感じで。みんなを気遣っていましたね。校長っぽかったです。ぺえ教頭:じゃあ、いい先輩だ!こもり校長:俺、今日会ったときの第一声が「こないだごめんなさい」だったんだけど(笑)。ぺえ教頭:そうよ! だから、何かあったのかと思って。RYOKI:何もないですよ!こもり校長:お酒が入ると、ろくでもない奴になっちゃうので。RYOKI:そんなことなかったですよ!こもり校長:そんなお2人が、SCHOOL OF LOCK! に来てくれて嬉しいです。BE:FIRST:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/