現在来日中のTOMORROW X TOGETHERが9月13日(火)に日本テレビ系「スッキリ」に生出演する。

8月31日に日本3rdシングル「GOOD BOY GONE BAD」をリリースし、9月3、4日には大阪・おおきにアリーナ舞洲にて単独公演を開催したTOMORROW X TOGETHER。9月7、8日には千葉・幕張イベントホールでも単独公演を行い、9日にはテレビ朝日系「ミュージックステーション」への出演と、5人は長期にわたって日本に滞在中だ。新たに出演がアナウンスされた「スッキリ」では、「WEニュース」のコーナーに登場し、スタジオで「GOOD BOY GONE BAD」の収録曲「Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]」の生歌を披露する。

日本テレビ系「スッキリ」

2022年9月13日(火)8:00~10:25

※放送内容変更の場合あり

※TOMORROW X TOGETHERは「WEニュース」のコーナーに出演