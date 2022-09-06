「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」の新たな公開日が10月22日に決定した。

同作は、川原礫による小説「ソードアート・オンライン プログレッシブ」を原作とするアニメーション映画シリーズの第2弾。9月10日に公開予定だったが、公式サイトにて「新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大の影響による制作遅延のため、やむを得ず、公開を延期させていただくこととなりました」と伝えられていた。

併せて発売延期となっていたアルバム「劇場版ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ Original Soundtrack」の発売日も明らかに。劇場公開日前日の10月21日にリリースされる。

「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥（くら）き夕闇のスケルツォ」

2022年10月22日（土）公開

スタッフ

原作・ストーリー原案：川原礫（「電撃文庫」刊）

原作イラスト・キャラクターデザイン原案：abec

監督：河野亜矢子

キャラクターデザイン・総作画監督：戸谷賢都

アクションディレクター・モンスターデザイン：甲斐泰之

ボスモンスター・ステージデザイン：石垣純哉

サブキャラクターデザイン：秋月彩、渡邊敬介

プロップデザイン：東島久志

美術監督：伊藤友沙

美術設定：平澤晃弘

色彩設計：中野尚美

撮影監督：大島由貴

CGディレクター：織田健吾

モニターグラフィックス：宮原洋平、関香織

編集：廣瀬清志

音楽：梶浦由記

音響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正

音響制作：ソニルード

プロデュース：EGG FIRM、ストレートエッジ

制作：A-1 Pictures

製作：SAO-P Project

配給：アニプレックス

キャスト

アスナ：戸松遥

キリト：松岡禎丞

ミト：水瀬いのり

アルゴ：井澤詩織

エギル：安元洋貴

キバオウ：関智一

リーテン：本渡楓

シヴァタ：永野由祐

リンド：大塚剛央

ヤマタ：高橋伸也

ウルフギャング：阿座上洋平

ローバッカ：玉井勇輝

ナイジャン：関幸司

ジョー：逢坂良太

モルテ：小林裕介

(c)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project