映画「HiGH&LOW THE WORST X（クロス）」の新たな場面写真が到着した。

場面写真に収められたのは、瀬ノ門工業高校、鎌坂高校、江罵羅商業高校の三校連合によるアクションシーン。中本悠太演じる須嵜亮は大きく相手に殴りかかり、いつもの冷静沈着な彼とは異なる表情を見せている。また藤原樹演じる氷室零二と川村壱馬演じる楓士雄がタイマンで戦う姿、長谷川慎演じる鮫岡章治がターゲットの高校に乗り込み相手を冷徹に睨みつける姿、陣演じる風神こと風見仁が豪快に敵を踏みつける姿、三山凌輝演じる天下井公平が額に傷を負いながら立ちすくむ姿も切り取られた。

「HiGH＆LOW THE WORST X」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた作品「HiGH&LOW THE WORST」の続編。9月9日に劇場公開される。

映画「HiGH＆LOW THE WORST X（クロス）」

2022年9月9日（金）公開

スタッフ

企画プロデュース：EXILE HIRO

総監督：二宮“NINO”大輔

監督：平沼紀久

アクション監督：鈴村正樹

原案・キャラクター設定：高橋ヒロシ

脚本：増本庄一郎、渡辺啓、平沼紀久

音楽：中野雄太

企画制作：HI-AX

製作著作：「HiGH&LOW」製作委員会

配給：松竹

キャスト

鬼邪高校：川村壱馬、吉野北人、佐藤流司、神尾楓珠、福山康平、龍、鈴木昂秀、うえきやサトシ、中島健、森崎ウィン、前田公輝

瀬ノ門工業高校：中本悠太（YUTA）、三山凌輝（RYOKI）、永沼伊久也、比嘉涼樹

鎌坂高校：藤原樹、岡宏明

江罵羅商業高校：長谷川慎、陣、今村謙斗

鳳仙学園：志尊淳（特別出演）、塩野瑛久、葵揚、小柳心、荒井敦史、堀夏喜、坂口涼太郎

鈴蘭男子高校：三上ヘンリー大智、板垣瑞生、時任勇気、八木勇征、木村慧人、高橋祐理

※高橋ヒロシの高ははしごだかが正式表記。

(c)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (c)髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX