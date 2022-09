起床時の“疲労感や眠気”を軽減！ 「睡眠の質の向上」をサポートする“リラクゼーションドリンク”とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMの番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。9月3日(土)の放送は、リラクゼーションドリンク「CHILL OUT(チルアウト)スリープショット」について、合同会社Endian チルアウト担当の池田翔志朗さんにお話を伺いました。佐原:睡眠について、何かしら不満を持っている方は多いのでしょうか?池田:私たちが実施した睡眠に関する調査では、週に1回以上、起床時に疲労感や眠気を感じている方が、実に約8割もいらっしゃいました。佐原:それは、睡眠の質が良くないということですか?池田:そうなんです。このような睡眠の悩みを持った方に応えようと、弊社では睡眠の質の向上をサポートする「CHILL OUTスリープショット」を発売しました。こちらには、良質な睡眠をサポートするL-テアニンを200mg配合しています。このL-テアニンは、お茶などにも含まれている成分で、起床時の疲労感や眠気を軽減する機能があると報告されています。佐原:“お茶”と聞くとカフェインのイメージがありますが?池田:「CHILL OUTスリープショット」はノンカフェインで、くつろげる成分だけを配合しています。健やかな生活を支える成分として注目されているアミノ酸の一種・GABAも、従来品の「CHILL OUT リラクゼーションドリンク」の2倍以上に当たる200mgを配合しています。佐原:GABAはチョコレートなどでよく聞きますね。私も「CHILL OUTスリープショット」を愛飲していて、個人的な感想ですが、味がとてもおいしくて、朝、目覚めたときの爽快感を感じるようになりました。池田:ありがとうございます。薬品っぽさもなく、フルーティーな味に仕上がっています。忙しく働くビジネスパーソンは“睡眠”という課題を抱えがちですが、そんな方々をCHILL OUTブランドとしてサポートできればうれしく思います。<番組概要>番組名:ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ:佐原雅之(ビズスタ編集長)放送日時:毎週土曜7:25~7:30