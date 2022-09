はま寿司のはまっこセットに『はぴだんぶい』がやってきた♪

2022年9月6日(火)から、100円寿司チェーン「はま寿司」で楽しめる「はまっこセット」のおもちゃに、サンリオのキャラクターユニット ”はぴだんぶい” が初登場! ここだけの ”はぴだんぶい” グッズをゲットしよう♪

”はぴだんぶい” は、ポチャッコ、バッドばつ丸、タキシードサム、ハンギョドン、けろけろけろっぴ、あひるのペックルの6キャラクターが参加し、2020年にサンリオ史上初のユニットとしてデビュー。いずれも1980年代~1990年代に注目を浴びた、サンリオの男のコキャラクターたちがメンバーになっている。 ”はぴだんぶい” のユニット名には、ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらうという意味が込められている。

そんな ”はぴだんぶい” が、はま寿司の「はまっこセット」にやってきた♪

「はまっこセット」は、「はまっこドリンクセット」、「はまっこポテトセット」、「はまっこうどんセット」、まぐろやえび、ハンバーグなどを盛り合わせた「はまっこ寿司セット」の全4種類のセット。全てのセットでアップル100%ジュースなど、11種類から選べるドリンクと、専用ガチャマシーンのコインが付いてくる。

今回は、サンリオのキャラクターユニット ”はぴだんぶい” が、「ネックストラップ」と「ラバー鉛筆キャップ」になって専用ガチャマシーンのおもちゃに初登場!

いずれも各キャラクター6種類とシークレットデザイン4種類の全10種類ずつ用意されており、なにが出るかはお楽しみ♪

なお、「はまっこセット」は誰でも注文可能だ。

さらに、はま寿司公式HP内の「はまっこセット」紹介ページでは、専用ガチャマシーンで遊ぶ ”はぴだんぶい” と、はま寿司のユニフォームを着た ”はぴだんぶい” の、2種類のオリジナルスマホ壁紙もゲットできちゃう!

こちらも誰でもダウンロードできるため、ぜひキュートな壁紙をチェックしてみてほしい。

この機会に、はま寿司で美味しく&楽しく ”はぴだんぶい” とのコラボを楽しもう♪

>>>おもちゃや壁紙イメージを見る(写真3点)

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L632294