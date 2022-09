NiziUの全国ツアー「NiziU Live with U 2022 "Light it Up"」の東京・国立代々木競技場 第一体育館公演が終了した。

8月に福岡・西日本総合展示場 新館で開幕したNiziU初の全国ツアー。国立代々木競技場 第一体育館公演では計4公演が開催され、最終日には約1.1万人を動員した。ライブでNiziUは7月にリリースした最新シングルより、「CLAP CLAP」や「Short Trip」も披露。「CLAP CLAP」のパフォーマンスでは、NiziUメンバーに6人のダンサーも加わってボディパーカッションが印象的なダンスブレイクでWithU(NiziUファンの呼称)を魅了した。

NiziUは「WithUの皆さんがいるから、私たちが皆さんに元気を与えることができる存在になれます。つらいときにNiziUの曲が皆さんの支えになれていたらうれしいです。本当にWithUの皆さん大好きです!」とMCで熱い思いを述べてWithUを喜ばせたが、終演後にも彼女たちからWithUへのプレゼントが。11月12、13日に東京・東京ドーム、12月17、18日に大阪・京セラドーム大阪にて初のドーム公演「NiziU Live with U 2022 "Burn it Up"」を開催することがアナウンスされた。このドーム公演でNiziUは約15万人を動員予定。現在開催中のツアー「NiziU Live with U 2022 "Light it Up"」とあわせて約30万人を動員する。

MAKO コメント

私たちがこんなに早くドームでコンサートが出来るとは思っていなかったので、いまだに信じられない気持ちでいっぱいです!

WithUのみなさんのおかげでドームという大きなステージに立てると思うと、今から楽しみでたまりません!!!!!

本当にありがとうございます。WithUのみなさんの期待に応えられるように、また一段とパワーアップしたNiziUをお見せしたいと思っています♪

NiziU Live with U 2022 "Burn it Up"

2022年11月12日(土)東京都 東京ドーム

2022年11月13日(日)東京都 東京ドーム

2022年12月17日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2022年12月18日(日)大阪府 京セラドーム大阪

NiziU Live with U 2022 "Light it Up"(※終了分は割愛)

2022年9月10日(土)大阪府 大阪城ホール

2022年9月11日(日)大阪府 大阪城ホール

2022年9月17日(土)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2022年9月18日(日)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2022年10月4日(火)兵庫県 ワールド記念ホール(※振替公演)

2022年10月5日(水)兵庫県 ワールド記念ホール(※振替公演)