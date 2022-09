9月12日(月)から17日(土)までニッポン放送にて「オールナイトニッポン55周年記念 オールナイトニッポン MUSIC WEEK」がオンエアされる。

「オールナイトニッポン MUSIC WEEK」は「音楽を大切にする1週間」というテーマのもと、アーティストのみがパーソナリティを務める「オールナイトニッポン」をオンエアするという企画。2019年以来3年ぶりの実施となる今回は放送開始55周年を迎えることを記念して展開され、「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポン0(ZERO)」「オールナイトニッポンX(クロス)」にアーティスト計17組がパーソナリティとして出演する。

本日の第1弾発表では、「オールナイトニッポン」にレギュラーパーソナリティであるCreepy Nutsと星野源の出演が決定。「オールナイトニッポンX(クロス)」ではレギュラーの長屋晴子(緑黄色社会)とJO1に加え、水曜日のカンパネラ、DISH//、TOMORROW X TOGETHERもパーソナリティを務める。「オールナイトニッポン0(ZERO)」にはWurtSが出演する。追加パーソナリティは明日9月6日以降の正午に毎日1組ずつ明らかになる。

水曜日のカンパネラ コメント

水曜日のカンパネラ2代目、主演歌唱担当の詩羽です!

はじめてのオールナイトニッポンうれしいです。

9月12日月曜日、深夜0時ぜひチェックしてくださいね!

WurtS コメント

オールナイトニッポン55周年記念ミュージックウィークに参加できて大変光栄です。

僕自身ラジオのパーソナリティを務めるのは初めてなのですが、WurtSを少しでも“分かって”頂けたら嬉しいです!

ニッポン放送「オールナイトニッポン55周年記念 オールナイトニッポン MUSIC WEEK」

2022年9月12日(月)~9月17日(土)

オールナイトニッポン

25:00~27:00

オールナイトニッポンX(クロス)

24:00~24:58

※金曜日は24:00~24:53。

※バーティカルシアターアプリ「smash.」でスタジオの様子を同時生配信

オールナイトニッポン0(ZERO)

27:00~28:30

※金曜日は27:00~29:00まで

※土曜日は一部ネット局で29:00までニッポン放送ほか全国ネットで放送



<出演者>

水曜日のカンパネラ / Creepy Nuts / WurtS / 長屋晴子(緑黄色社会) / 星野源 / JO1 / TOMORROW X TOGETHER / and more