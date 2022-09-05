中国出身のコスプレイヤーyamiが9月4日、自身のTwitterを更新しセルフィを披露した。
yamiは「今日のわたし」とツイートし、へそチラセルフィを披露。この投稿にファンからは「今日も可愛い!」「スタイルが良い」「自慢の推し」「yamiちゃん最強(」といった声が寄せられた。
今日のわたし pic.twitter.com/zgjOAyrr5p— yami (@chanbaekkailu1) September 4, 2022
中国出身のコスプレイヤーyamiが9月4日、自身のTwitterを更新しセルフィを披露した。
yamiは「今日のわたし」とツイートし、へそチラセルフィを披露。この投稿にファンからは「今日も可愛い!」「スタイルが良い」「自慢の推し」「yamiちゃん最強(」といった声が寄せられた。
今日のわたし pic.twitter.com/zgjOAyrr5p— yami (@chanbaekkailu1) September 4, 2022
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