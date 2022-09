明治安田生命J3リーグ第23節が3日と4日に行われた。

首位のいわきFCはホームでAC長野パルセイロと対戦。83分に谷村海那が長野のゴールをこじ開けて1-0で勝利し、4連勝で9戦無敗となった。

アスルクラロ沼津vs鹿児島ユナイテッドFCは、「沼津市民スペシャルサンクスマッチ」と銘打たれ、沼津市民が無料招待された。『愛鷹広域公園多目的競技場』には今季最多の4066人が詰めかけ、沼津を舞台とした人気アニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』のアイドルグループAqoursからは渡辺曜役の斉藤朱夏さんと津島善子役の小林愛香さんもイベントに参加。ホームの大きな後押しを得た沼津は試合の主導権を握ったものの、77分にセットプレーで鹿児島の先制を許し、0-1で敗戦。6戦未勝利となった。

昇格を争う松本山雅FCと愛媛FCの直接対決は、40分に横山歩夢のゴールでホームチームが先制。愛媛は55分に三原秀真が試合を振り出しに戻す。しかし、90分に榎本樹が劇的な勝ち越しゴールを挙げ、松本が2-1で勝利した。松本は3連勝、愛媛は3戦未勝利となった。

ホームに福島ユナイテッドFCを迎えたカターレ富山は、川西翔太の2ゴールなど前半だけで3点をリード。後半に2点を返されたものの、逃げきって3-2で勝利した。藤枝MYFCは下位に沈むカマタマーレ讃岐に先制を許したものの、後半開始早々に追いつき、1-1で引き分けた。

FC今治vsギラヴァンツ北九州は、4分にホームチームがPKで先制。前半終盤にオウンゴールで追いついた北九州は55分に逆転するが、58分に今治が試合を振り出しに戻す。次の1点が生まれたのは79分、西村恭史のボレーシュートで北九州が再び勝ち越した。3-2で打ち合いを制したアウェイチームは。連敗を3で止めて4試合ぶりの白星。一方、敗れた今治の連勝は4で止まった。

FC岐阜は田中順也の2ゴールなどでY.S.C.C.横浜に3-0快勝。4試合ぶりの白星となった。テゲバジャーロ宮崎は奥田雄大の2ゴールでヴァンラーレ八戸に競り勝ち、今季初の連勝を収めている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼9月3日(土)

アスルクラロ沼津 0-1 鹿児島ユナイテッドFC

いわきFC 1-0 AC長野パルセイロ

SC相模原 2-2 ガイナーレ鳥取

松本山雅FC 2-1 愛媛FC

カターレ富山 3-2 福島ユナイテッドFC

ヴァンラーレ八戸 1-2 テゲバジャーロ宮崎

FC岐阜 3-0 Y.S.C.C.横浜

▼9月4日(日)

FC今治 2-3 ギラヴァンツ北九州

カマタマーレ讃岐 1-1 藤枝MYFC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 いわき(51/+35)

2位 鹿児島(47/+18)

3位 松本(47/+13)

4位 富山(42/+5)

5位 今治(41/+10)

6位 藤枝(39/+14)※2試合未消化

7位 長野(39/+3)

8位 愛媛(38/+8)

9位 岐阜(31/+1)※1試合未消化

10位 福島(31/+1)

11位 宮崎(26/-6)

12位 北九州(26/-7)

13位 沼津(24/-7)※1試合未消化

14位 鳥取(22/-12)

15位 相模原(20/-11)

16位 讃岐(19/-12)

17位 八戸(19/-20)

18位 YS横浜(14/-33)

◆■次節の対戦カード

▼9月10日(土)

17:00 福島 vs 松本

17:00 藤枝 vs 八戸

18:00 富山 vs 宮崎

18:00 鳥取 vs 沼津

18:00 岐阜 vs 長野

19:00 愛媛 vs 今治

▼9月11日(日)

17:00 YS横浜 vs 相模原

18:00 北九州 vs いわき

18:00 鹿児島 vs 讃岐

【画像】Aqours全力地元愛デーで沼津の応援に駆けつけた斉藤朱夏さんと小林愛香さん