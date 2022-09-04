大川ぶくぶ原作によるTVアニメ「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」の放送・配信情報が公開された。

「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」は、10月1日25時30分からのTOKYO MX、BS11、AT-Xでの放送を皮切りに、BS日テレ、HTB、MBSにて順次オンエア。見放題配信はAmazon Prime Video独占となり、放送と同じく10月1日25時30分より毎週土曜日に最新話が公開される。またTikTok LIVE、ニコニコ生放送では地上波同時生配信も実施。なお、TikTokでTVアニメの地上波同時生配信が行われるのは史上初の試みだ。

また8月28日まで東京・渋谷マルイにて実施された「ポプテピピックポップアップショップ in 渋谷マルイ ー夏の汚し祭り！ー」にて描かれた、大川ぶくぶ、シリーズ構成・シリーズディレクターの青木純、そしてファンによるイラストが到着。建て替えのため一時閉店、取り壊しとなる渋谷マルイで、イベント会場内の壁や床一面にイラストが描かれた。

「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」

放送情報

TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

MBS：2022年10月4日（火）より毎週火曜日27:00～

BS日テレ：2022年10月4日（火）より毎週火曜日23:30～

HTB：2022年10月4日（火）より毎週火曜日25:55～

AT-X：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

見放題独占配信

Amazon Prime Video：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

地上波同時生配信

TikTok LIVE：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

ニコニコ生放送：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

スタッフ

原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）

企画・プロデュース：キングレコード

シリーズ構成：青木純（スペースネコカンパニー）

音響監督：鐘江徹

音響効果：小山恭正

音響制作：グロービジョン

音楽：吟（BUSTED ROSE）

音楽制作：キングレコード

アニメーション制作：スペースネコカンパニー・神風動画

製作：キングレコード

(c)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード