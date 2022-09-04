大川ぶくぶ原作によるTVアニメ「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」の放送・配信情報が公開された。
「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」は、10月1日25時30分からのTOKYO MX、BS11、AT-Xでの放送を皮切りに、BS日テレ、HTB、MBSにて順次オンエア。見放題配信はAmazon Prime Video独占となり、放送と同じく10月1日25時30分より毎週土曜日に最新話が公開される。またTikTok LIVE、ニコニコ生放送では地上波同時生配信も実施。なお、TikTokでTVアニメの地上波同時生配信が行われるのは史上初の試みだ。
また8月28日まで東京・渋谷マルイにて実施された「ポプテピピックポップアップショップ in 渋谷マルイ ー夏の汚し祭り！ー」にて描かれた、大川ぶくぶ、シリーズ構成・シリーズディレクターの青木純、そしてファンによるイラストが到着。建て替えのため一時閉店、取り壊しとなる渋谷マルイで、イベント会場内の壁や床一面にイラストが描かれた。
「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」
放送情報
TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
MBS：2022年10月4日（火）より毎週火曜日27:00～
BS日テレ：2022年10月4日（火）より毎週火曜日23:30～
HTB：2022年10月4日（火）より毎週火曜日25:55～
AT-X：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
見放題独占配信
Amazon Prime Video：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
地上波同時生配信
TikTok LIVE：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
ニコニコ生放送：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
スタッフ
原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）
企画・プロデュース：キングレコード
シリーズ構成：青木純（スペースネコカンパニー）
音響監督：鐘江徹
音響効果：小山恭正
音響制作：グロービジョン
音楽：吟（BUSTED ROSE）
音楽制作：キングレコード
アニメーション制作：スペースネコカンパニー・神風動画
製作：キングレコード
(c)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード